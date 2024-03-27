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الأرجنتين تحبط مغامرة كوستاريكا في 25 دقيقة

الأرجنتين تحبط مغامرة كوستاريكا في 25 دقيقة
27 مارس 2024 12:32

  • لوس أنجلوس (أ ف ب)
    سجلت الأرجنتين بطلة العالم ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، لتقلب تخلفها أمام كوستاريكا، وتخرج فائزة 3-1 في مباراة ودية في كرة القدم أقيمت في لوس أنجلوس، وخاضت الأرجنتين المباراة في غياب نجمها ليونيل ميسي بداعي الإصابة، لكنها حققت فوزها الثاني في جولتها الأميركية، بعد أن تغلبت على السلفادور 3-0 في فيلادلفيا الجمعة.
    سيطر المنتخب الأرجنتيني على مجريات اللعب، لكن كوستاريكا افتتحت التسجيل خلافاً لمجريات اللعب عن طريق هجمة مرتدة سريعة عندما سدد الفارو زامورا كرة قوية تصدى لها حارس الأرجنتين والتر بينيتيس، لكنها تهيأت أمام مانفريد أوغالدي الذي تابعها داخل الشباك (34).
    ونجح المنتخب الأرجنتيني في إدراك التعادل عن طريق الجناح المخضرم انخل دي ماريا (36 عاماً) من ركلة حرة رائعة سددها في الزاوية العليا لمرمى كوستاريكا (52)، وارتدت رأسية نيكولا تاليافيكو من العارضة إثر ركلة ركنية أرجنتينية لتجد اليكسيس ماكاليستر الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك، مانحاً التقدم لفريقه (56).
    واختتم مهاجم إنتر الايطالي لاوتارو مارتينيس التسجيل، عندما استثمر كرة متقنة من رودريجو دي بول ليودعها الشباك (77). 

 

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