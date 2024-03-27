صافرات إنذار ضد مبابي في «معقل مارسيليا»



أنورإبراهيم (القاهرة)

تعرض النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لهتافات وصافرات استهجان قبل وخلال مباراة منتخب فرنسا الودية أمام تشيلي بملعب «فيلودروم» معقل نادي أولمبيك مارسيليا «الغريم اللدود» للنادي«الباريسي» الذي يلعب له «فتى بوندي المدلل».

ولم تكن الهتافات والصافرات بسبب عدم تسجيله أي هدف من الأهداف الثلاثة التي سجلها «الديوك» في مرمى تشيلسي، وإنما كانت مقدمة أو«بروفة أخيرة» لما سيتعرض له من هتافات أشد قسوة، يوم الأحد القادم خلال مباراة «الكلاسيكو» بين مارسيليا وسان جيرمان، على نفس هذا الملعب، في الدوري الفرنسي.

وبعد الهزيمة المؤلمة التي مني بها «الديوك» أمام منتخب ألمانيا السبت الماضي «صفر/2» بملعب «جروباما ستاديوم» بمدينة ليون الفرنسية، نجح المنتخب الفرنسي في إصلاح موقفه بصعوبة وبعد معاناة وحقق الفوز أمام تشيلي 3/2، ليخفف بذلك من وطأة وأثارالهزيمة من «المانشافت» الألماني.

ورغم ذلك لم يسلم «كابتن» المنتخب من الهتافات والصافرات، ولكنها لم تكن حزناً على هزيمة «الديوك» في المباراة الودية الأولى أمام ألمانيا، وإنما كان هدفها الأساسي مضايقة مبابي وحرمانه من اللعب على راحته وتوجيه إنذار شديد اللهجة له بأن ذلك جزء بسيط مما سيلقاه منهم عندما ينزل فريقه سان جيرمان ضيفاً على ملعب «فيلودروم».

وبدأت الهتافات والصافرات قبل إنطلاق المباراة، وبينما كان المنتخب الفرنسي يجري عمليات الإحماء والتسخين، وبمجرد أن ظهر وجه مبابي على الشاشة العملاقة الموجودة داخل الملعب، هاجت جماهيرمارسيليا، وتكررالحال خلال المباراة، مع كل كرة يلمسها بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018.

وإذا كان مبابي يدرك تماماً إن ظهوره في ملعب فيلودروم سيسبب له مشاكل ومضايقات، نظراً للعلاقة السيئة بين جماهير فريقه وجماهير مارسيليا، فإن ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب كان يحمل نفس الشعور ويتوقع أن يكون استقبال مبابي على هذا النحو السيئ. وقال ديشامب في مؤتمره الصحفي: إنه لأمر مؤسف لأن مبابي يمثل هنا منتخب فرنسا وليس سان جيرمان، للأسف أنا لم أتفاجأ بما حدث، لأن الكل يعرف التنافس الكبير بين مارسيليا وسان جيرمان، إنه أمر مثير للإحباط ومُخيب للآمال.

وعندما طلب منه الصحفيون أن يوضح أسباب صيام مبابي عن تسجيل الأهداف في المباراتين اللتين لعبهما المنتخب خلال «الأجندة الدولية»، قال لهم: اسألوه لقد حضر مرتين أمامكم في مؤتمرات صحفية، وعلى أي حال أنا لست قلقاً عليه وأعلم جيداً إنه سيكون موجوداً بقوة في المباريات القادمة.