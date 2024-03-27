مدرب إسبانيا: هذا الأمر يؤلمني بشدة ويشعرني بالخجل



مدريد (رويترز)

قال لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، بعد سماع بعض المشجعين يسخرون من ألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو مدريد، خلال التعادل 3-3 مع البرازيل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد غريم أتليتيكو.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين «يؤلمني بشدة أن يطلقوا صيحات الاستهجان في بلدي على لاعب من المنتخب الوطني، القائد الذي يعد قدوة بالنسبة لنا. عندما أسمع تلك الصيحات، كإسباني، أشعر بالخجل، علينا أن ننحي الولاءات للنادي جانباً. هذا هو المنتخب الإسباني، سواء كانت مباراة ودية أم رسمية».

ورداً على سؤال بشأن تلك الواقعة قال دوريفال جونيور مدرب البرازيل للصحفيين، إنه لم يشاهد شيئاً كهذا من قبل، وأضاف «لقد رأيت الكثير من الأشياء تحدث في كرة القدم لكن ليس شيئاً كهذا».