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الرياضة

90 ألف متفرج.. مدرجات ملاعب مصر تنبض بالحياة مجدداً

90 ألف متفرج.. مدرجات ملاعب مصر تنبض بالحياة مجدداً
27 مارس 2024 14:30

مراد المصري (أبوظبي)
عادت المدرجات لتنبض بالحياة بأبهى صورها في مصر من جديد، وتحديداً في اللقاء الذي جمع بين منتخب «الفراعنة» ومنتخب كرواتيا أمس، بوجود نحو 90 ألف متفرج في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، التحفة المعمارية الرائعة الأحدث من نوعها في العالم بالوقت الحالي.
ورغم خسارة منتخب مصر أمام نظيره الكرواتي 2-4 في نهائي البطولة الودية التي أقيمت على مدار الأيام الماضية هناك، إلا أن المكاسب كانت عديدة خارج الإطار الفني، بالنسبة لحضور هذا العدد الضخم من الجماهير، والأهم تقلد المناسبة المظهر الأنيق دون أي خروج عن النص، والتأكيد على أن الجماهير متعطشة لعيش أجواء كرة القدم مرة أخرى في الملاعب.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلامس فيها هذا العدد من الحضور القياسي المدرجات، إذ جرت كانت الأعداد الكبيرة تتواجد على مناسبات متقطعة، منها حضور أكثر من 80 ألف متفرج في لقاء تأهل منتخب مصر أمام الكونجو الديمقراطية في عام 2018 باستاد برج العرب في الأسكندرية، والحضور بأعداد جيدة للجماهير في نهائيات أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في العام اللاحق، إلا أنه بعد ذلك عادت المدرجات لتكون ذات حضور محدود للغاية، قبل أن يأتي الموعد في هذا الاستاد الجديد.
 

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