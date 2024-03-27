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الرياضة

«النتائج السيئة» تطيح مدرب فيتنام

«النتائج السيئة» تطيح مدرب فيتنام
27 مارس 2024 14:56


هانوي (أ ف ب)
أعلن الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، إقالة مدرب منتخب بلاده الفرنسي فيليب تروسييه من منصبه، بعد سلسلة من النتائج السيئة، وقال الاتحاد في بيان، إن المدير الفني «يعتذر للجماهير الفيتنامية لأن أداء المنتخب لم يكن على مستوى التوقعات».
واتخذت فيتنام قرار الإقالة، بعد ساعات قليلة من خسارتها على أرضها أمام غريمتها إندونيسيا 0-3 في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
وطالبت الجماهير الغاضبة، خلال المباراة، التي أقيمت في العاصمة هانوي، برحيل المدرب الفرنسي الذي وعد بقيادة فيتنام إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة، عندما تم تعيينه قبل عام.
وتضاءلت حظوظ فيتنام في بلوغ الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى المونديال، بعدما تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بفارق أربع نقاط خلف إندونيسيا الثانية.
ويتصدر العراق المجموعة برصيد 12 نقطة من أصل 12 ممكنة وحجز البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدور الثالث.
وخيبت فيتنام بقيادة تروسييه الامال في نهائيات كأس آسيا الأخيرة في قطر مطلع العام الحالي، عندما احتلت المركز الأخير في مجموعتها الرابعة بثلاث هزائم.
ويتمتع المدرب الفرنسي البالغ من العمر 69 عاماً بخبرة كبيرة على الساحة الدولية، إذ سبق له أن درّب في العقود الثلاثة الماضية العديد من المنتخبات الإفريقية هي ساحل العاج ونيجيريا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا والمغرب، كما أشرف على منتخبي قطر واليابان.

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