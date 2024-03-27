«الإمبراطور» قياسي بعد 16 جولة بـ 42 نقطة

سلطان آل علي (دبي)

تستعد أندية دوري أدنوك للمحترفين للجولة الـ17 من عمر الدوري بعد التوقف الدولي القصير، وما يزال الوصل متصدراً للقمة برصيد 42 نقطة بعد 16 جولة، وهذا الرقم الذي يجعل الإمبراطور متصدراً تاريخياً للقمة بعد 16 مباراة على مدى تاريخ دورينا الطويل.

سجل الوصل أعلى مجموع نقاط في تاريخ الدوري الإماراتي بعد 16 جولة، وذلك برصيد 42 نقطة. هذا المجموع الذي أتى محصلةً لـ13 انتصار و3 حالات تعادل وعدم الخسارة إطلاقاً. وإذا استمر الوصل بهذا المعدل من النقاط فمن المتوقع أن ينهي الدوري بـ68 نقطة، وهو الرقم القياسي الذي يملكه الجزيرة في موسم 2016 - 2017 حين توّج بطلاً للدوري.

وقد كسر الوصل الرقم القياسي للجزيرة والنصر بعد 16 جولة، حيث جمع الفريقان 41 نقطة في مواسم سابقة. النصر حقق هذا الرقم في موسم 1978 - 1979 والذي توج فيه بطلاً للدوري الثاني في تاريخه. أما الجزيرة، فقد حقق هذا الرقم في موسم 2016 - 2017 الذي حطم فيه أرقام قياسية عديدة جداً ومنها أعلى مجموع لبطل الدوري برصيد 68 نقطة في نهاية الموسم.

كما أن هناك 5 أندية مختلفة استطاعت تحقيق 40 نقطة بعد 16 جولة في تاريخ دورينا. آخرها كان الشارقة، بقيادة عبدالعزيز العنبري والذي أكمل تلك الفترة بـ12 فوز و4 تعادلات دون أي خسارة حتى الجولة 24. وقد سبقه في ذلك العين بموسم 2012 - 2013، ذلك الموسم الذي حطم فيه الزعيم الأرقام الهجومية و وصل إلى 74 هدفاً، وحقق اللقب الثاني على التوالي.

وفي موسم 2010 - 2011 حقق الجزيرة هذا الرقم بعد 16 جولة كما توّج بأول لقب دوري له والثنائيّة بنهاية الموسم. وقبله بموسم واحد، كان العنابي البطل في 2009 - 2010 وقد استطاع جمع 40 نقطة في 16 جولة.

وفي البداية قبل الجميع، كان النصر أول من يحقق 40 نقطة في 16 جولة بتاريخ دورينا وذلك موسم 1977 - 1978 الذي توج فيه بأول لقب دوري في تاريخه.

ويمثل العميد حالة خاصة حيث حقق أرقاماً قياسية في موسمين متتاليين بـ40 نقطة في 1977 - 1978 و41 نقطة في 1978 - 1979، وكان بطل الموسمين بجدارة. ويحمل الجزيرة نفس الميزة بوجوده مرتين في 2010 - 2011 بـ40 نقطة و2016 -2017 بـ41 نقطة.

نقاط الأندية بعد 16 جولة بتاريخ دورينا:

2023 - 2024: الوصل = 42 نقطة

1978 - 1979: النصر = 41 نقطة

2016 - 2017: الجزيرة = 41 نقطة

1977 - 1978: النصر = 40 نقطة

2009 - 2010: الوحدة = 40 نقطة

2010 - 2011: الجزيرة = 40 نقطة

2012 - 2013: العين = 40 نقطة

2018 - 2019: الشارقة = 40 نقطة