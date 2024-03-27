500 مليون مشاهد لـ «مغامرة دبي»



دبي (الاتحاد)

سيتم عرض فيلم وثائقي خاص اليوم، بمناسبة مرور عام على «الهبوط التاريخي» الذي قام به طيار المغامرات الرياضية لوك تشيبييلا، على متن طائرته على مهبط المروحيات الخاص بفندق برج العرب في دبي، في إنجاز تاريخي بمقاييس عالم الطيران، ضمن تجربة كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأعلنت «رد بُل» أن مجموع المشاهدات التي حصدها مقطع الفيديو التاريخي في دبي، بلغ أكثر من 500 مليون مشاهدة في أرجاء دول العالم، وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ليكون ضمن الأعلى مشاهدة في التاريخ لهذا النوع من رياضات المغامرات.

ونجح الطيار البولندي لوك تشيبييلا (39 عاماً) في الهبوط بطائرته على المهبط رغم الصعوبة الكبيرة التي تضمنتها محاولة الهبوط؛ نظراً لكونها بطائرة ذات جناحين على منصة مخصصة لهبوط الطائرات العمودية، على ارتفاع 212 متراً، بينما يجاورها مبنى الفندق المؤلف من 56 طابقاً.

وبرزت دبي، إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، في مختلف أرجاء منصات التواصل الاجتماعي عن طريق هذا المقطع، لتؤكد مرة أخرى أنه موطن اللا مستحيل في مختلف المجالات، فقد كان أمام الطيار مسافة 27 متراً فقط لإيقاف طائرته «كاب كرافترز ستول» بعد الهبوط بسرعة 43 كيلومتراً في الساعة، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجلاته الحافلة بالأرقام القياسية في عالم الطيران، وهو الذي قام بنحو 650 هبوطاً تجريبياً في بولندا والولايات المتحدة ودبي، قبل القيام بالمحاولة الرسمية لضمان تطبيق الإجراءات كافة بأمن وسلامة عالية الدقة.