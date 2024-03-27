ترشيح منتخب جورجيا لـ «جائزة الدولة» بسبب «يورو»!

موسكو (د ب أ)

احتفلت جورجيا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بتأهل المنتخب الأول لكرة القدم للمرة الأولى لبطولة كبرى، على شكل يورو 2024، ووصف إيراكلي كوباخيدزه اللاعبين بأنهم «أبطال» ورشحهم للحصول على جائزة الدولة.

واحتفل كوباخيدزه مع اللاعبين والجماهير في وسط مدينة تبليسي بعد أن تغلب الفريق على منتخب اليونان، بطل يورو السابق، 4-2 بركلات الترجيح ليحجز مقعده في البطولة التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا.

وقال كوباخيدزه إنه سيطلب من سالوميه زورابيشفيلي، رئيسة البلاد، منح الفريق جائزة الدولة «ميدالية الشرف» لإنجازهم التاريخي.

وقال كوباخيدزه على الحساب الرسمي للحكومة على «فيسبوك»: «هؤلاء الشباب أبطال، ويحب أن يتم تقدير الأبطال، هؤلاء هم أصحاب الشرف الكبير، ولهذا السبب سوياً مع شالفا بابواشفيلي المتحدث باسم البرلمان اتخذنا قراراً صغيراً، سيتم ترشيح الفريق للحصول على ميدالية الشرف، كل واحد منهم».

وأضاف: «اليوم هو أسعد يوم، وهذه السعادة هي التي توحدنا».

وفي بطولة أمم أوروبا يلتقي منتخب جورجيا في دور المجموعات مع منتخبات البرتغال، والتشيك وتركيا، وستيعد البطولة مدرب منتخب جورجيا الفرنسي ويلي سانيول إلى ألمانيا، حيث لعب في بايرن ميونيخ في الفترة من 2000 إلى 2009.