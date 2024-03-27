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الرياضة

الحبتور يواجه الذئاب في «بولو مارس»

الحبتور يواجه الذئاب في «بولو مارس»
28 مارس 2024 01:56

دبي (الاتحاد) 

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يلتقي اليوم فريق الحبتور، منافسه فريق ذئاب دبي في الدور نصف النهائي من بطولة مارس للبولو، التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة 4 فرق، وبتصنيف هانديكاب 6 جول، كما يلتقي في الدور نفسه فريقا الباشا و«نيو إيدج»، ويصعد الفائزان للمباراة النهائية، ويلعب الخاسران على كأس الترضية. 
كان محمد الحبتور قاد فريق الحبتور لفوز صعب على فريق «نيو إيدج» بنتيجة 3-2 في المباراة الافتتاحية، فيما نجح فريق الباشا من الفوز على ذئاب دبي بنتيجة 7-6، وطبقاً لنظام البطولة، يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الخاسر من المواجهة الثانية، والفائز من المباراة الثانية مع الخاسر من المباراة الأولى، وتأتي البطولة التي يشرف عليها اتحاد اللعبة، في إطار تنويع قوة البطولات وتدرجها لتتاح الفرصة للأعمار والمستويات كافة، للمشاركة فيها على مدار الموسم، بهدف تطوير المستوى.

فريق الحبتور
ذئاب دبي
دبي
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