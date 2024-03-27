«زوارق الإمارات» إلى فيتنام لخوض «مونديال الفورمولا - 1»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد الفرق الإماراتية للمشاركة بقوة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي تقام في فيتنام للمرة الأولى في تاريخ البطولة ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وتأتي الجولة الثانية بمشاركة قوية لفرق الإمارات، التي أحرزت نتائج متميزة في الجولة الافتتاحية من البطولة، والتي أقيمت في إندونيسيا في بداية مارس بتصدر زورق «الشارقة 17» بقيادة روستي ويت وبرصيد 29 نقطة، ووصافة زورق «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك برصيد 25 نقطة.

وشهدت الجولة الأولى عدم توفيق زوارق فريق أبوظبي، حيث حل «زورق 5» بقيادة ثاني القمزي النجم الإماراتي المخضرم في المركز الثاني عشر بعد إعطائه مخالفة تسببت بتراجعه للخلف في السباق الرئيس، بينما أنهى المتسابق ألبرتو كمبراتو قائد زورق «أبوظبي 6» السباق في المركز التاسع بسبب تعرضه أيضاً لعطل في سباق أفضل زمن.

وينشد فريق أبوظبي التعويض في الجولة الحالية، وإحراز نتائج تمحو الصورة التي ظهر بها في الجولة الأولى من البطولة.

وتغادر بعثة فريق أبوظبي اليوم برئاسة ناصر الظاهري مع المتسابقين ثاني القمزي والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي، بالإضافة للراديو مان الخاص جمعة القبيسي.

وكان فريق أبوظبي دخل سلسلة من التدريبات والتمارين في شهر رمضان من أجل الاستعداد للجولة والسباق بشكل جدي وعدم التفريط في نقاط الجولة الحالية. وتبدأ الجولة اليوم مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في المنافسة، ثم انطلاق تصفيات سباق أفضل زمن يوم غدٍ الجمعة، وتحديد المنطلقين في السباق الرئيس، ثم انطلاق سباق السرعة بالنظام الجديد للبطولة يوم السبت ولاحقاً السباق الختامي يوم الأحد.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن شعار الفريق في الجولة الحالية هو عدم التفريط في أي نقطة من أجل حصد نقاط تؤهل فريق أبوظبي للعودة مجدداً إلى المنافسة على لقب الموسم والظهور بالصورة القوية للفريق الذي حمل لقب البطولة في السابق 8 مرات. وقال: «ستكون هذه الجولة مهمة جداً لنا، حيث نستهدف تعويض نزيف النقاط الذي تعرضنا له في الجولة الأولى في مطلع هذا الشهر، ومتفائلون كثيراً بتحقيق ذلك».

وعن النظام الجديد للمنافسة، والذي يمنح المتسابقين نقاطاً إضافية في سباق السرعة، أكد ناصر الظاهري، أن هذا النظام يمنح المتسابقين فرصة كبيرة للتعويض، وإضافة النقاط لرصيد الترتيب العام وقال: يعتبر النظام الجديد مفيداً جداً للجميع، وسيكون له أهمية كبيرة بإعطاء المتسابق نقاطاً تساعده في التقدم عبر الترتيب العام بشكل أفضل.