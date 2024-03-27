قطار «أدنوك للمحترفين» يستأنف الرحلة من «المحطة 17»

معتصم عبدالله (دبي)

يستأنف «دوري أدنوك للمحترفين»، مشواره بعد التوقف الدولي في «أيام الفيفا»، من محطة «الجولة 17»، والتي تُلعب على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق الجولة اليوم بمباراتي الإمارات وبني ياس، النصر وحتا، وتتواصل الجمعة بمباراتي الوحدة وشباب الأهلي، اتحاد كلباء وعجمان، وتختتم السبت بمباريات العين والشارقة، الوصل وخورفكان، والبطائح والجزيرة.

وتوقف الدوري لنحو أسبوعين بنهاية «الجولة 16» في 15 مارس الجاري، بالتزامن مع «أيام الفيفا» والمشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية والأولمبية، على صعيد المسابقات الرسمية والمباريات الودية.

وشهد التوقف الدولي تأهل «الأبيض» إلى نهائيات كأس آسيا 2027، والدور الثالث من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، بفوزين على التوالي أمام اليمن 2-1 في أبوظبي و3-0 في السعودية ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 9 نقاط للبحرين، و3 لليمن، في حين بقي رصيد نيبال خالياً من النقاط.

وتعزز معنويات «الفوز الثاني» في مباراة الجولة الماضية أمام خورفكان 2-1، طموحات «الصقور» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط، في المواجهة أمام ضيفه بني ياس «العاشر» وله 16 نقطة والعائد بدوره من خسارة على ملعبه أمام الوصل المتصدر 0-2، والتقى الفريقان في 17 مواجهة سابقة في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «السماوي» برصيد 9 انتصارات، مقابل 3 للصقور، والتعادل في 5.

ويعول «الصقور»، الذي نجح في إيقاف سلسلة الخسارة في 10 مباريات على التوالي، على تألق الثنائي ألكاسير وضياء سبع بعد تسجليهما هدفي الفوز أمام «النسور»، في الوقت الذي يعاني فيه «السماوي» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 6 مواجهات أمام «الصقور»، صيام هجومه عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات على التوالي في الدوري بالخسارة أمام العين والنصر 0-1، والوصل 0-2.

ويحتضن استاد حمدان بن راشد آل مكتوم معقل فريق نادي النصر، مواجهة «ديربي الأشقاء»، الذي يجمع «العميد» صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة، وضيفه «الإعصار» الأخير برصيد 5 نقط، في مواجهة لا تعرف التعادل عطفاً على تاريخ لقاءات الفريقين السابقة في «دوري المحترفين»، والتي شهدت فوز النصر في 5 مقابل انتصارات لحتا.

وستكون مباراة الليلة الاختبار الأول لحتا تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه العائد الصربي نيناد فانيك، والذي يعد المدرب الثالث لـ «الإعصار» في الموسم الحالي 2023- 2024، بعد مواطنه زيليكو ماركوف، والإيطالي فابيو فيفياني المقال بنهاية الجولة الماضية.

ويمر «العميد» بأفضل أوقاته في الموسم مع مدربه الهولندي ألفريد شرودر والذي حصد مع «الأزرق» 14 نقطة خلال 8 مباريات مقارنةً بـ8 نقاط فقط في أول ثمان جولات للدوري مع الصربي جوران المدرب السابق، وأكمل «الأزرق» تحضيراته لمباراة الليلة بالفوز 9- 3 في مباراة ودية أمام أكاديمية إيناف في التوقف الأخير.

في المقابل ألمح الصربي نيناد فانيك مدرب «الاعصار» إلى الغيابات المحتملة والمؤثرة في تشكيلة فريقه والتي تضم السلوفاكي فيرنون دي ماركو بداعي المشاركة الدولية مع منتخب بلاده، وثلاثي المنتخب الأولمبي محمد عبدالرحمن، سلطان البدواوي، حمدان العامري، واللذين شاركوا مع «الأبيض الأولمبي» في بطولة غرب آسيا للمنتخب تحت 23 عاماً.



40 هدفاً تحفز «السماوي»

سجل بني ياس 40 هدفاً في المواجهات أمام الإمارات في «دوري المحترفين»، كثاني أكثر فريق تستقبل شباكه أهدافاً من لاعبي «السماوي» بعد الظفرة برصيد 42، وينشد هجوم بني ياس كسر صيام التسجيل في آخر ثلاث جولات على التوالي في الدوري خلال مباراة اللية.



المتوالية «سلاح العميد»

خسر النصر في أول مواجهتين أمام حتا في «دوري المحترفين»، قبل أن يؤكد أفضليته بالفوز في آخر 5 مباريات على التوالي وآخرها بنتيجة 3-0 ضمن الدور الأول للموسم الحالي 2023-2024، وينشد «العميد» الفوز السادس على التوالي في مواجهة الليلة أمام «الإعصار».