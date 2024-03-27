«الأبيض» يُحقق «الهدف الأول» في «طريق المونديال»

معتز الشامي (دبي)

حقق منتخبنا الوطني المطلوب، وتأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، كأول الفرق التي ضمنت الصعود إلى المرحلة الثالثة من مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، والتي تؤهل مباشرة لكأس آسيا، ويكتمل عقد الفرق المتأهلة في المرحلتين الخامسة والسادسة التي تقام يونيو المقبل، وذلك بعد الفوز الرابع على التوالي في مشوار المجموعات، على حساب المنتخب اليمني بثلاثية نظيفة، سجل فابيو ليما «هدفين»، وسلطان عادل هدفاً.

وحصد «الأبيض» 12 نقطة، وضعته على قمة ترتيب المجموعة الثامنة، وبات أول المتأهلين في ظل فارق النقاط مع بقية فرق المجموعة، حيث نجح منتخب البحرين في رفع رصيده إلى 6 نقاط بالفوز أمس، أمام نيبال، فيما تجمد رصيد اليمن عند 3 نقاط، ومنتخب نيبال في ذيل الترتيب من دون أية نقاط.

وينتظر أن تقام قرعة المرحلة الثالثة، ما بين يوليو أو أغسطس المقبلين، والتي ستضم 18 منتخباً متأهلاً من المرحلة الثانية، وتقسم على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي، ذهاباً وإياباً، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، عبر أول 6 بطاقات للقارة، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، على بطاقتين لتحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، ثم يلعب البقية على مقعد مؤهل لملحق الآسيوية المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

ويضع الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة بينتو نصب عينيه، خطة التحضير الخاصة بالمنتخب الوطني للمرحلة الثالثة للتصفيات، والتي ستشهد وقوع المنتخب ضمن التصنيف الثالث، حيث ستكون منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية على رأس كل مجموعة في المرحلة الثالثة، بينما سيكون التصنيف الثاني لمنتخبات أستراليا وقطر والسعودية، ويضم التصنيف الثالث منتخبنا الوطني، ومنتخبي العراق وأوزبكستان، وذلك بناء على التصنيف العالمي للفيفا بالنسبة لقارة آسيا.

وينتظر أن يقدم الجهاز الفني للمنتخب خطته التحضيرية للتصفيات المقبلة، «المرحلة الثالثة»، قبل نهاية الموسم الجاري، لاسيما من حيث تحديد أوقات التجمعات والوديات المطلوب خوضها للتحضير لمشوار التصفيات الذي ينطلق سبتمبر المقبل، وينتهي في يونيو 2025، حيث ستكون المهمة «صعبة» بالتأكيد، ولكنها ليست مستحيلة، في ظل الاستقرار الفني للمنتخب، بالإضافة إلى العمل المبذول من الجهاز الفني في تحضير اللاعبين للمستوى الدولي بقيادة المدرب البرتغالي، الذي يسعى للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وأبرزها السعي لتثبيت التشكيلة، وضم أبرز العناصر التي يفرزها «دورينا»، خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع زيادة التجانس والانسجام بين مجموعة اللاعبين الحالية، بعد مرور «الأبيض» بمرحلة إحلال وتجديد في أغلب مراكزه.

وعلى الجانب الآخر، وبالعودة لمواجهة اليمن، قدم منتخبنا الوطني مستوى مميزاً، مقارنة بالمباراة الأولى التي فاز فيها بصعوبة بهدفين مقابل هدف، وذلك بعدما حصل منتخبنا على وقت كاف للتحضير لتلك المواجهة، وهو ما يعكس احتياج الأبيض لوقت أطول تحضيراً للمواجهات الدولية، بينما شهد معسكر مارس الجاري، تقليص فترة التجمع التي دخلها اللاعبون، لتكون 4 تدريبات فقط، قبل المباراة.ونجح ليما في ترك بصمة خاصة بهدفيه في الدقائق 14 و22، كما تمكّن سلطان عادل من التعزيز بهدف ثالث ليواصل تسجيل أرقامه الخاصة مع الأبيض كأحد أبرز الوجوه التي باتت أساسية في تشكيل منتخبنا الوطني.

ووفق مسار التصفيات، سيلعب منتخبنا الجولتين الأخيرتين من تصفيات المرحلة الثانية في يونيو المقبل، بشعار «تحصيل حاصل»، بعد ضمان التأهل للمرحلة الثالثة، بهدف تجربة بعض العناصر، وستقام المباراة الأولى أمام نيبال يوم 6 يونيو المقبل، بينما يختتم المنتخب تلك المرحلة بمواجهة البحرين في أبوظبي بتاريخ 11 يونيو المقبل.