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الرياضة

«أبوظبي للألعاب الحكومية».. صحة ونشاط

«أبوظبي للألعاب الحكومية».. صحة ونشاط
28 مارس 2024 01:56

مراد المصري (أبوظبي)

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تجذب النسخة الثانية من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، أعداداً كبيرة من المشاركين في مختلف الألعاب الرياضية، وكان آخرها مشاركة المئات من الموظفين في سباق الجري الذي أقيم ليلة أمس الأول، في «أبوظبي سبورتس هب» لمسافة 5 كلم.
ويجسد الحدث الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بدعم من دائرة التمكين الحكومي، مبادرة للصحة والنشاط للمجتمع، خلال شهر رمضان الفضيل، وهو الذي يوجد فيه الموظفون من أكثر من 60 جهة حكومية، ويتنافسون في 11 لعبة هي: كرة القدم، الرماية، البادل، اللياقة البدنية، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الشطرنج، البادمينتون، الجري، والدراجات الهوائية. وإلى جانب «أبوظبي سبورتس هب»، تقام المنافسات أيضاً في نادي الفرسان، وجزيرة الحديريات.

الألعاب الحكومية
مسابقة الألعاب الحكومية
الإمارات
مجلس أبوظبي الرياضي
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