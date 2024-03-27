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الرياضة

اتحاد الكرة يشارك في ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية

اتحاد الكرة يشارك في ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية
27 مارس 2024 22:18

 
دبي (الاتحاد)

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«مجالس الداخلية» تناقش «منظومة القيم الإماراتية»


شارك اتحاد الكرة في ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الثالثة عشرة التي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي تأتي تحت شعار «المجتمع الإماراتي.. جذور أصيلة وآفاق عالمية»، حيث تواصل المجالس مسيرتها منصة حوارية مجتمعية، تستلهم من رؤية القيادة الرشيدة موضوعاتها المهمة.
ومثّل اتحاد كرة القدم في المجالس عدد من المدربين والمحاضرين، منهم الدكتور زكريا العوضي، ومحمد شاهين، وخالد الحوسني، وقد ناقشت المجالس ثلاثة محاور من «منظومة القيم الإماراتية»، أولها: سلوكيات وأخلاقيات الشباب الإماراتي، ثم الثوابت الإماراتية والهوية الوطنية، والمسؤولية الوطنية.
ويحرص اتحاد كرة القدم على المشاركة في هذه المجالس بشكل سنوي لأهميتها في تعزيز الدور المجتمعي.
وقال المدرب الوطني محمد شاهين الذي شارك في مجلس دبي: «إن الانخراط في النشاط الرياضي يمكن أن يسهم في تحسين السلوك، ويساعد في استثمار الفراغ عند الشباب بصورة إيجابية، ويعزز الجوانب المتميزة فيهم، ويرفع مستويات الثقة الشخصية».
وأوضح المدرب الوطني خالد الحوسني الذي حضر مجلس عجمان: «إن المجالس الثقافية والرياضية تلعب دوراً كبيراً في تثقيف الشباب، وتحسين أدائهم في المجتمع».
بدوره، أكد مدرب الحراس الوطني الدكتور زكريا أحمد العوضي الذي حضر مجلس أم القيوين، إن الثوابت الإماراتية تنبع من الموروث الحضاري للدولة ورؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القدوات المجتمعية والرياضية، والحفاظ على الموروث الإماراتي وصونه.

اتحاد الكرة
وزارة الداخلية
سيف بن زايد آل نهيان
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