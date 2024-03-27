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الرياضة

كروس.. ينتظر «السيناريو المبهج»!

كروس.. ينتظر «السيناريو المبهج»!
27 مارس 2024 22:29

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يجهز ريال مدريد عقداً جديداً لنجم خط وسطه الألماني توني كروس «34عاماً»، بعد أن كان اللاعب يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم، وهكذا يستمر «المايسترو» الألماني في «السانتياجو برنابيو» خلال الموسم القادم بعد انتهاء كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، إذ إنه عاد مؤخراً لمنتخب «المانشافت» الألماني بعد غياب 3 سنوات.
وكانت وجهة نظر كروس دائماً تتلخص في أنه يريد الاعتزال، وهو في قمة عطائه الفني والبدني، ولا يرغب في أن يبقى «حبيساً لدكة البدلاء». ويبدو أنه تلقى تأكيدات وضمانات كافية من جانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، بمنحه الوقت الكافي للعب وإشراكه أساسياً طالما كان سليماً.
وكشفت صحيفة ريليفو النقاب عن أن كروس سيجدد عقده لمدة عام آخر بعد أن شارك هذا الموسم في 38 مباراة بمختلف المسابقات، بينما لايزال يتبقى أكثر من ربع الموسم. وقالت الصحيفة إن كروس يشعر بأن له دوراً مهماً في الفريق، ويلعب مع مدير فني يُجيد توظيف مهاراته وإمكانياته الفنية.
وأضافت أن تجديد عقد كروس مع «الميرينجي» هو «السيناري والمبهج» الذي أسعد جميع «المدريديستا» وكل جماهير «البرنابيو» وأيضاً جميع زملائه في «غرفة الملابس».
ويُعتبر كروس بإجماع الصحف والمواقع الرياضية الإسبانية أفضل لاعب خط وسط في ريال مدريد هذا الموسم بالتساوي مع الأوروجواياني فيدريك فالفيردي، وإن وجوده في الفريق لا غنى عنه ويتأثر الأداء كثيراً في حالة غيابه، لما يتمتع به من تمريرات متقنة وقدرة على ضبط إيقاع المباراة كيفما يشاء، وهو في الوقت الحالي اللاعب الوحيد في الريال القادر على صنع ذلك.
وبدأ توني كروس، المولود في 4 يناير 1990، مسيرته الاحترافية في بايرن ميونيخ «ب» موسم 2007 - 2008، وتم تصعيده للفريق الأول حتى 2014، وتخللها إعارة موسم واحد لباير ليفركوزين، ثم شد الرحال إلى إسبانيا ليلعب لريال مدريد حتى الآن. ولعب كروس لمنتخبات الشباب تحت 17 و19 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2010. 

توني كروس
ريال مدريد
يورو 2024
كأس الأمم الأوروبية
كارلو انشيلوتي
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