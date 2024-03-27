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الرياضة

برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في ضيافة سكوتسديل

برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في ضيافة سكوتسديل
28 مارس 2024 01:56

أريزونا (وام)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق اليوم، بمدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا الأميركية، الجولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية و«كأس العالم للمربين»، أعرق بطولات جمال الخيل العربية، والتي بدأت منذ العام 1955، وتشارك في بطولة كأس العالم للمربين، 117 خيلاً، فيما تشارك في بطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، 47 خيلاً من أميركا الشمالية، تعود لـ34 مالكاً من الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.
وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل سبتمبر الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل جولة.
وتأتي إقامة بطولة سكوتسديل في القسم الغربي من العالم، بالتعاون بين كأس الإمارات العالمي، وكأس العالم للمربين، وتتيح البطولة الفرصة لمختلف المربين من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، للمنافسة والحصول على جوائز قيمة هي الأعلى في المنطقة.
يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، كانت قد أقيمت فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمتنزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة، في الفترة من 14 - 16 مارس الجاري.

جمال الخيل العربية
الإمارات
منصور بن زايد
أريزونا
جمعية الإمارات للخيول العربية
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