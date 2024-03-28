صبحي يكشف تفاصيل حل «أزمة صلاح»



القاهرة (د ب أ)



كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عما دار، خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، وتدخله لحل الأزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، ومحمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة وهداف ليفربول الإنجليزي.

وغاب صلاح عن المعسكر الأول للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بسبب استكمال اللاعب عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وشارك منتخب مصر، خلال مباريات الأجندة الدولية الأخيرة في كأس عاصمة مصر الودية الدولية، حيث حصل على المركز الثاني، عقب فوزه 1 - صفر على نيوزيلندا في الدور قبل النهائي، وخسارته 2-4 أمام نظيره الكرواتي.

وقال صبحي في تصريحات أدلى بها لمحطة «أون سبورت» الإذاعية المصرية، «كانت هناك العديد من الآراء كثيرة في وسائل الإعلام، بشأن مسألة الجهاز الفني للمنتخب وصلاح».

وأضاف «لو كنا تركنا الأمر كان من الممكن أن يتسبب في حدوث فجوة، وبالتالي يتحول الأمر إلى أزمة».

وقال: «تدخلنا كان حاسماً بين جميع الأطراف لحل تلك المشكلة، لم يعترض حسام حسن على إكمال صلاح مرحلة شفائه بشكل كامل، لاسيما أننا في معسكر إعدادي».

وأضاف «صلاح أبلغني بعدم قدرته على حضور المعسكر المنصرم، بسبب تعرضه لإرتشاح دموي في موضع الإصابة التي تعرض لها، وأن عودته ستتم بشكل تدريجي». وأكد الوزير المصري «تم تقدير الأمر من جانب الطرفين بشكل كامل، وقبل شهر يونيو المقبل سيكون صلاح موجوداً مع منتخب مصر».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ضيفه بوركينا فاسو، قبل أن يحل ضيفاً على غينيا بيساو، في يونيو المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتربع منتخب مصر على قمة ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

واستهل منتخب مصر، الذي يسعى لبلوغ المونديال للمرة الرابعة، مشواره في التصفيات بالفوز 6 - صفر على جيبوتي، قبل أن ينتصر 2-صفر على سيراليون في الجولة الثانية.