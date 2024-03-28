ماتيوس: ليفربول ليس «الخيار الصحيح» لألونسو



برلين (أ ف ب)



يرى لوتار ماتيوس، النجم الدولي الألماني السابق الفائز بمونديال 1990، والكرة الذهبية لأفضل لاعب عن ذلك العام، أن الإسباني شابي ألونسو الذي يقدم موسماً استثنائياً مع باير ليفركوزن، ليس خياراً جيداً لليفربول الإنجليزي الذي يبحث عن مدرب لخلافة الألماني يورجن كلوب، بعد رحيل الأخير في نهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم ألونسو بانتقال محتمل إلى ثلاثة فرق دافع عن ألوانها لاعباً، وهي ليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونيخ الألماني، وذلك نتيجة ما يقدمه هذا الموسم مع ليفركوزن الذي يسير نحو الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

وبسجل من دون أي هزيمة في 38 مباراة خاضها حتى الآن في جميع المسابقات، يتصدر ليفركوزن ترتيب الدوري المحلي، بفارق 10 نقاط عن البايرن، المُتوج باللقب في المواسم الـ11 الماضية، وتأهل إلى نصف نهائي الكأس المحلية، حيث يتواجه الأربعاء المقبل مع فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية، وربع نهائي «يوروبا ليج» حيث يلتقي وستهام الإنجليزي في 11 و18 الشهر المقبل.

ورأى ماتيوس أن سد الفراغ الذي يتركه كلوب في نهاية الموسم سيكون صعباً على أي مدرب، في ظل ما قدمه للنادي، ومكانته لدى جماهير «الحمر».

ونصح ألونسو بالبقاء في ليفركوزن، قائلاً «ليفربول ليس الخيار الصحيح لشابي ألونسو بعد هذا الموسم، لديه خيارات أفضل له شخصياً».

وقضى ماتيوس معظم مسيرته في البايرن وقال إنه سيرحب بألونسو بديلاً للمدرب توماس توخيل الذي سيترك الفريق بدوره في نهاية الموسم، لكنه أقر أنه «سيتعين عليه (في البايرن) بناء فريق جديد للمستقبل بلاعبين جدد».

وتساءل «لماذا الانتقال إلى ليفربول؟، لماذا يجب أن يغادر هذا الفريق الجميل الذي يجعلنا سعداء بكرة القدم الجميلة، مثل ما قدمه برشلونة قبل 12 عاماً؟».

وصدم كلوب عالم كرة القدم في يناير الماضي بإعلانه أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم بعد تسعة أعوام في «أنفيلد».

وقال ماتيوس إن نجاح كلوب في ليفربول جعل من الصعب على أي مدرب أن يحل بدلاً منه، معتبراً أن «التدريب في ليفربول بعد كلوب ليس بالأمر السهل لأنه بطل، إنه رائع، ما فعله كان رائعاً، وما الذي بإمكانك مدرباً جديداً أن تقدم أكثر منه؟».

من جهة أخرى، أشاد ماتيوس بمدرب ألمانيا الحالي يوليان ناجلسمان وقال إن الفريق «يسير على الطريق الصحيح» بعد عودته إلى مستواه بانتصارين وديين على فرنسا وهولندا.

ومع ذلك «حلمنا ورغبتنا في ألمانيا أن يتولى يورجن كلوب مهمة المدرب الوطني المقبل» وفق ما تمنى قائد «مانشافت» السابق.