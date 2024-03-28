دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس



لوس أنجلوس (أ ف ب)



سجّل المخضرم كيفن دورانت ثلاثين نقطة، وقاد فينيكس صنز إلى الفوز على مضيفه دنفر ناجتس حامل اللقب ومتصدر المنطقة الغربية 104-97، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدور صراع كبير على صدارة الغربية بين أندية عدة، إذ يتصدّر دنفر (51-22)، بفارق ضئيل عن كل من مينيسوتا تمبروولفز وأوكلاهوما سيتي ثاندر (50-22).

سجّل صنز 16 رمية ثلاثية، وصنع تقدماً لم يتنازل عنه طوال اللقاء.

قال دورانت الذي التقط أيضاً 13 متابعة، إنه لم يرغب بتوجيه رسالة، بل الانتباه إلى التفاصيل في الخط المستقيم، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»: لا أعرف إذا كنت ترغب في إثبات شيء، أعتقد أننا نرغب بالتحسّن، نحاول أن نلعب كرة جميلة.

ورغم خوضه اللقاء، وهو يعاني آلاماً بالظهر والورك، سجّل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب مرّتين في الدوري، 22 نقطة، 9 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

لكن ناجتس تأثّر بغياب نجمه الآخر الكندي جمال موراي، للمباراة الثالثة توالياً، بسبب التواء بكاحله، وهذه الخسارة الثالثة في آخر 18 مباراة لناجتس منذ وقفة أسبوع «كل النجوم».