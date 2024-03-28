السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»

5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
28 مارس 2024 11:41

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة
حشر آل مكتوم يكرّم شيام بهاتيا بجائزة البصمة الرياضية


يغادر منتخب رفع الأثقال إلى تايلاند، الجمعة، للمشاركة في كأس العالم من 31 مارس الحالي إلى 11 أبريل المقبل، وتمثل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، ويمثل المنتخب مؤيد النجار «فوق 109 كجم»، عز الدين الغفير «102 كجم»، عيسى البلوشي «89 كجم»، مي المدني «71 كجم»، ومنذر الجسمي «67 كجم»، وتشهد البطولة مشاركة 850 لاعباً من 115 دولة.
ويترأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، وتضم البعثة شيخة الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، بجانب الجهاز الفني الذي يضم رضا بطوطي، وأفيناش باندو، وماهر القربي.
وقال أفيناش باندو، المدير الفني لنادي أبوظبي، وعضو الجهاز الفني للمنتخب في البطولة: يتنافس المنتخب أمام الأفضل على الإطلاق، وهناك فرصة جيدة لقياس مستواهم، رغم أن الفريق شاب، إلا أننا نحدد هدفنا لمستقبل مشرق، وبالتالي من المهم بالنسبة لرباعينا أن يحضروا الحدث لتنمية قدراتهم في التكيف مع البطولات الكبرى، وتدرب المنتخب بجدية، ويتطلع إلى المنافسة، نتمنى له التوفيق، ونشجعه على تقديم الأفضل.
وأضاف: البطولة مختلفة تماماً عما سبقها لوجود رباعي النخبة، كما أن المستوى الفني أعلى، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار قتال اللاعبين على الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الأولمبياد، ومن جانبنا لا نواجه ضغوطاً، وهذا ما يجعلنا في وضع نفسي أفضل، ومع الجاهزية الفنية يمكننا أن نتوقع أمراً جيداً في الحدث العالمي.
وأكد عز الدين الغفير، رباع المنتخب وصاحب أول ميدالية آسيوية للمنتخب، أن البطولة لها زخم كبير، وتجربة فريدة له ولزملائه، ومستعدون لخوض التحدي، وقال: ليس علينا ضغوط إلا الرغبة في العودة بمكاسب جديدة لـ«أثقال الإمارات»، تحضرنا جيداً للبطولة الكبرى، وثقتنا كبيرة بأنفسنا.

الإمارات
رفع الأثقال
تايلاند
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
اليوم 12:24
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
30 مارس 2024
باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة
30 مارس 2024
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
الرياضة
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
30 مارس 2024
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
الرياضة
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©