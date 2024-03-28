5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»



أبوظبي (الاتحاد)



يغادر منتخب رفع الأثقال إلى تايلاند، الجمعة، للمشاركة في كأس العالم من 31 مارس الحالي إلى 11 أبريل المقبل، وتمثل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، ويمثل المنتخب مؤيد النجار «فوق 109 كجم»، عز الدين الغفير «102 كجم»، عيسى البلوشي «89 كجم»، مي المدني «71 كجم»، ومنذر الجسمي «67 كجم»، وتشهد البطولة مشاركة 850 لاعباً من 115 دولة.

ويترأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، وتضم البعثة شيخة الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، بجانب الجهاز الفني الذي يضم رضا بطوطي، وأفيناش باندو، وماهر القربي.

وقال أفيناش باندو، المدير الفني لنادي أبوظبي، وعضو الجهاز الفني للمنتخب في البطولة: يتنافس المنتخب أمام الأفضل على الإطلاق، وهناك فرصة جيدة لقياس مستواهم، رغم أن الفريق شاب، إلا أننا نحدد هدفنا لمستقبل مشرق، وبالتالي من المهم بالنسبة لرباعينا أن يحضروا الحدث لتنمية قدراتهم في التكيف مع البطولات الكبرى، وتدرب المنتخب بجدية، ويتطلع إلى المنافسة، نتمنى له التوفيق، ونشجعه على تقديم الأفضل.

وأضاف: البطولة مختلفة تماماً عما سبقها لوجود رباعي النخبة، كما أن المستوى الفني أعلى، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار قتال اللاعبين على الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الأولمبياد، ومن جانبنا لا نواجه ضغوطاً، وهذا ما يجعلنا في وضع نفسي أفضل، ومع الجاهزية الفنية يمكننا أن نتوقع أمراً جيداً في الحدث العالمي.

وأكد عز الدين الغفير، رباع المنتخب وصاحب أول ميدالية آسيوية للمنتخب، أن البطولة لها زخم كبير، وتجربة فريدة له ولزملائه، ومستعدون لخوض التحدي، وقال: ليس علينا ضغوط إلا الرغبة في العودة بمكاسب جديدة لـ«أثقال الإمارات»، تحضرنا جيداً للبطولة الكبرى، وثقتنا كبيرة بأنفسنا.