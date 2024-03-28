«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»



أبوظبي (الاتحاد)



ثمّن محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة، مدير عام نادي أبوظبي الرياضي، نجاح فريق السيدات «أ» في الاحتفاظ بلقب «النسخة 27» من بطولة زايد الرمضانية لكرة القدم النسائية، التي نظمها نادي إرث أبوظبي «القوات المسلحة»، بمشاركة العديد من الفرق على مستوى الدولة، وفوز فريق النادي «ب» بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة نفسها.

وأشاد محسن محفوظ برعاية البطولة السنوية، والتي سخر لها «نادي إرث» كل متطلبات النجاح، مشيداً بدعم مجلس أبوظبي الرياضي المستمر للنادي، ومؤكداً على توجيهات رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي بتوفير متطلبات مختلف الأنشطة كافة بالنادي، والتي أسهمت في العديد من الإنجازات لمختلف الفئات من الجنسين.

بدورها، أشادت سارة حسنين مدربة نادي أبوظبي الرياضي للسيدات، بدعم ورعاية مجلس إدارة النادي، ومتابعة واهتمام محسن محفوظ، وجهود ديما الإبراهيم مديرة الفريق، وجميع عناصر الفريقين «أ وب»، والأجهزة الفنية والطبية، ويضاف اللقب إلى إنجازات فريق النادي متصدر دوري اتحاد كرة القدم للسيدات.

وقالت «فريق السيدات بالنادي مؤسس كرة القدم النسائية بالدولة، وعلى مستوى المنطقة، يسير بخطى راسخة، كما خطط له مجلس إدارة النادي، ما أسهم في حصد العديد من الألقاب والإنجازات المحلية والإقليمية، ويتطلع إلى مراكز متقدمة خلال المرحلة القادمة، استثماراً للرعاية والاهتمام.