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الرياضة

إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!

إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
28 مارس 2024 11:45

 
لندن (د ب أ)

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طالب مشجعو إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم إيضاحاً بشأن عرض نقل ملكية النادي الذي طال أمده، والذي يزعمون أنه ترك النادي «ي طي النسيان».
وكتب المجلس الاستشاري لمشجعي إيفرتون إلى فرهاد موشيري، المالك الحالي للنادي، ولشركة «777 بارتنرز»، التي من المحتمل أن تنتقل ملكية النادي إليها، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، للحصول على إجابات، حيث يبدو أن عملية نقل الملكية قد توقفت منذ الاتفاق عليها للمرة الأولي في سبتمبر الماضي، ويرغب المشجعون أيضاً في معرفة ما سيحدث حال عدم إتمام الصفقة.
وقال ديف كيلي، رئيس المجلس الإشرافي لمشجعي إيفرتون «نادينا عالق في دوامة لا نهاية لها من عدم اليقين، من حيث كرة القدم، يبدو الأمر كما لو تم إرسال الحكم إلى شاشة حكم الفيديو المساعد، ولكنه عالق هناك من دون أي علامة على مشاركة القرار حتى يمكن للمباراة أن تستمر».
أضاف كيلي «بينما ندرك أن بعض القرارات التي يتم النظر فيها معقدة، ونأمل أن تخضع للبحث والتدقيق الذي تستحقه، فإن المشجعين واللاعبين ونادينا قد تركوا في طي النسيان. نحن نطالب الآن ببعض الوضوح الذي طال انتظاره بشأن الكيفية التي يمكننا بها جميعاً أن نمضي قدماً».
وتم الطلب من موشيري التحدث لجماهير الفريق حول ما يحدث إذا لم تحصل صفقة بيع النادي لشركة 777 بارتنرز على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وما إذا كانت الصفقة مع الملاك المحتملين محددة زمنياً، وما إذا كان المستثمرون الآخرون ينتظرون، وما إذا كان يستمر في تمويل النادي حتى يتم العثور على مستثمر مرض.
وجاء في الرسالة الموجهة لموشيري، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، إن وجود مجلس إدارة مؤقت، ورئيس تنفيذي مؤقت، ومالك غائب ليس جيداً، بما يكفي لنادينا الذي يواجه حالة من عدم اليقين الرياضي والمالي، والتي تمتد تداعياتها إلى نطاق واسع.
وحثت رسالة أخرى موجهة من المجلس الاستشاري لمشجعي إيفرتون إلى جوش واندر، المؤسس المشارك لشركة «777 بارتنرز» الأميركية على التعامل مع جماهير الفريق، وسلطت الضوء على أن عدم التشاور حتى الآن هو «مصدر قلق عميق».
كما سعت الرسالة الموجهة لريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى توضيح ما إذا كانت لوائح المسابقة تسمح له برفض عرض نقل الملكية، أو ما إذا كان من الممكن فقط «تعليق» الصفقات حتى يتم توفير الأوراق اللازمة.
وطلب المجلس ردوداً من الأطراف الثلاثة بحلول الجمعة.
يذكر أنه تم خصم 6 نقاط من رصيد إيفرتون هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالمسابقة في الفترة حتى موسم 2021 - 2022، ويواجه النادي خطر التعرض لعقوبات أخرى، بعد تقديم شكوى ثانية في يناير الماضي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 وبحسب ما ورد، فإن اللجنة المستقلة التي تنظر في الشكوى الثانية تختتم أعمالها يوم الأربعاء القادم، وبموجب لوائح رابطة الدوري فإنه ينبغي أن ترسل اللجنة القرار في غضون سبعة أيام من انتهاء جلسة الاستماع.

 

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