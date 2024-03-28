62 مليون يورو تطير من تشيلسي في 32 دقيقة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



ذكر تشيلسي الإنجليزي أن البلجيكي الشاب روميو لافيا «20 عاماً» لن يكون بمقدوره اللعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي لحقت به في «الكاحل»، وأبعدته عن الملاعب، لدرجة أنه لعب 32 دقيقة فقط، منذ التعاقد معه في 18أغسطس الماضي، قادماً من ساوثهامبتون، بعد منافسة قوية بين «البلوز» وليفربول على ضمه.

وبقدر ما كانت إدارة تشيلسي سعيدة بالصفق، بقدر ما كان الحزن شديداً على إصابة لافيا، وعدم الاستفادة منه لهذه الفترة الطويلة، وخاصة أن النادي دفع 62 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته من ساوثهامبتون.

وفي أول ظهور لروميو لافيا مع تشيلسي، تعرض للإصابة لسوء حظه في الكاحل، خلال مباراة الفريق أمام كريستال بالاس 2-1، وانخفض مستواه بعدها تماماً في النصف الأول من الموسم، إلى أن أصيب مجدداً في «ربلة الساق».

وأجرى لافيا فحوصاً طبية أكدت ضرورة ابتعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، في ضربة قوية لهذا النجم الشاب الذي بدأ مسيرته الكروية في أندرلخت البلجيكي، وأمضى فترة من الوقت في مانشستر سيتي، قبل أن ينضم إلى ساوثهامبتون، حيث فرض نفسه أحد أبرز العناصر الواعدة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «الشامبيونشيب» العام الماضي.

وبث لافيا رسالة عبر حسابه على إنستجرام، قال فيها: رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها من أجل العودة إلى «المستطيل الأخضر»، إلا أنني لن أستطيع إكمال الموسم.

وقال: إنه موسم مُحبط ومُخيب للآمال بالنسبة لي،لأنني كنت أريد مساعدة زملائي، وأؤكد أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل العودة، وشكراً على حبكم ودعمكم، وأيضاً على الانتقادات التي وجهها بعضهم لي، والتي أعتبرها إيجابية، وتسمح لي بالاستمرار في العمل من أجل العودة، ومتلهف على العودة لكي نعيش معاً لحظات استثنائية جميلة، أراكم قريباً.