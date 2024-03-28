«الأبيض الأولمبي» يثير القلق في «غرب آسيا» قبل «المشاركة القارية»



معتصم عبدالله (دبي)



أثارت نتائج منتخبنا الأولمبي في النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا، واحتلاله المركز الثامن والأخير، القلق قبل الاستحقاق الرسمي، وخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبل.

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.

وأنهى «الأبيض الأولمبي» مشاركة متواضعة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي اختتمت الثلاثاء بالسعودية، بعدما تلقى الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي أمام مصر الأولمبي 0-1، وشباب العراق بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1، وتايلاند 0-1 في تحديد المركز السابع.

ووصفت «ديبورتيفا أوروجواي» انطلاق مشوار الأوروجواياني مارسيلو برولي المدرب الجديد لـ «الأبيض الأولمبي»، في الاستحقاق الأول مع المنتخب بغير الجيدة، بعد الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي، قبل المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وطاردت النتائج السلبية «الأبيض الأولمبي» في المشاركة الثالثة على التوالي في بطولات اتحاد غرب آسيا، بعدما أكتفى بفوز وحيد في «نسخة 2021» قبل الخسارة في مباراتين على التوالي، فضلاً عن وداعه من الدور الأول في «نسخة 2023» بالعراق، بعد خسارتين على التوالي.

في المقابل، حسم كوريا الجنوبية المنافس المنتظر لـ «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا تحت 23 عاماً، التتويج بلقب «غرب آسيا»، بفوزه في النهائي على أستراليا 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونال شباب السعودية المركز الثالث، بالفوز على مصر 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، فيما حل الأردن في المركز الخامس بالتفوق على العراق 3-0.

وشهدت النسخة الأخيرة لبطولة غرب آسيا مشاركة 8 منتخبات، من بينها 5 فرق تستعد لنهائيات كأس آسيا تحت 23 وتشمل كوريا الجنوبية، الإمارات، أستراليا، الأردن، وتايلاند، فيما فضل الاتحادان السعودي والعراقي اللعب بمنتخبات الشباب.