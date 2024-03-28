السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يثير القلق في «غرب آسيا» قبل «المشاركة القارية»

«الأبيض الأولمبي» يثير القلق في «غرب آسيا» قبل «المشاركة القارية»
28 مارس 2024 15:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة
حشر آل مكتوم يكرّم شيام بهاتيا بجائزة البصمة الرياضية


أثارت نتائج منتخبنا الأولمبي في النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا، واحتلاله المركز الثامن والأخير، القلق قبل الاستحقاق الرسمي، وخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبل.
ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.
وأنهى «الأبيض الأولمبي» مشاركة متواضعة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي اختتمت الثلاثاء بالسعودية، بعدما تلقى الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي أمام مصر الأولمبي 0-1، وشباب العراق بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1، وتايلاند 0-1 في تحديد المركز السابع.
ووصفت «ديبورتيفا أوروجواي» انطلاق مشوار الأوروجواياني مارسيلو برولي المدرب الجديد لـ «الأبيض الأولمبي»، في الاستحقاق الأول مع المنتخب بغير الجيدة، بعد الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي، قبل المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وطاردت النتائج السلبية «الأبيض الأولمبي» في المشاركة الثالثة على التوالي في بطولات اتحاد غرب آسيا، بعدما أكتفى بفوز وحيد في «نسخة 2021» قبل الخسارة في مباراتين على التوالي، فضلاً عن وداعه من الدور الأول في «نسخة 2023» بالعراق، بعد خسارتين على التوالي.
في المقابل، حسم كوريا الجنوبية المنافس المنتظر لـ «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا تحت 23 عاماً، التتويج بلقب «غرب آسيا»، بفوزه في النهائي على أستراليا 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.
ونال شباب السعودية المركز الثالث، بالفوز على مصر 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، فيما حل الأردن في المركز الخامس بالتفوق على العراق 3-0.
وشهدت النسخة الأخيرة لبطولة غرب آسيا مشاركة 8 منتخبات، من بينها 5 فرق تستعد لنهائيات كأس آسيا تحت 23 وتشمل كوريا الجنوبية، الإمارات، أستراليا، الأردن، وتايلاند، فيما فضل الاتحادان السعودي والعراقي اللعب بمنتخبات الشباب.

الإمارات
المنتخب الأولمبي
بطولة غرب آسيا
مصر
العراق
تايلاند
السعودية
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
اليوم 12:24
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
30 مارس 2024
باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة
30 مارس 2024
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
الرياضة
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
30 مارس 2024
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
الرياضة
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©