«ميدان» يجمع ديتوري وجوسدن في دبي



عصام السيد (دبي)



اجتمع شمل «الأصدقاء القدامى» في دبي، حيث اجتمع الفارس فرانكي ديتوري والمدرب جون جوسدن معاً بمضمار ميدان، حيث أسدل ديتوري الستار على مسيرته البريطانية في ختام يوم الأبطال في أسكوت، إلا أنه يستقر الآن في كاليفورنيا، ويستمتع بالفوز في سانتا أنيتا وخارجها.

ويعود ارتباط ديتوري بالمدرب جوسدن إلى سنوات عديدة، ومن بين النجاحات العظيمة التي حققوها، كان الجواد «لورد نورث» أحد أبرز النجاحات بشكل خاص، والآن يسعى الجواد البالغ 8 سنوات، يوم السبت لحصد فوزه الرابع في سباق دبي تيرف.

وكان ديتوري على صهوة «لورد نورث» للقيام بجولة تدريبية على مضمار التدريب قبل اليوم الكبير، وراقب جوسدن باهتمام، وكان سعيداً بما رآه من حصانه وفارسه، وقال «يبدو فرانكي في حالة جيدة للغاية، فهو يقود أكثر لياقة وأخف وزناً مما رأيته من قبل».

ولدى جوسدن وابنه ثادي أربعة متسابقين في ليلة كأس العالم، مع انضمام «نشوي» بقيادة الفارسة هولي دويل، إلى «لورد نورث» في السباق العشبي، و«تراولرمان» بقيادة كيران شومارك، في كأس دبي الذهبية، و«إيميلي أبجون» أيضاً شومارك في شيماء كلاسيك.

ويعد غياب النجم الياباني «إكوينوكس» معين بمثابة دفعة قوية للجميع في بطولة شيماء كلاسيك، لكن جوسدن يدرك أن الحظ سيكون مطلوباً لجميع العدائين.

وقال: «نأمل أن يحالفهم الحظ في الجري، خاصة في بطولة شيماء كلاسيك التي لا يوجد فيها «إكوينوكس»، وهو ما يساعد الأمور».

واعترف جون جوسدن بأهمية ليلة كأس دبي العالمي في تطوير علاقته مع الفارس كيران شومارك، حيث إن العملية التي يديرها مع ابنه ثادي تنتقل تدريجياً بعيداً عن عصر فرانكي ديتوري.

وتمثل ليلة كأس دبي العالمي نوعاً من تمرير العصا بين ديتوري الفارس السابق لجوسدن والفارس شومارك الذي من المقرر أن يلعب دوراً رئيسياً في إسطبل كليرهافن.

وديتوري لديه مهمة لرئيسه القديم على صهوة «لورد نورث»، حيث يسعى الثنائي لتحقيق النجاح الرابع على التوالي في دبي تيرف، لكن شومارك يحل محله على صهوة المرشح الثاني المفضل «تراولرمان» في بطولة كأس دبي الذهبية، وعلى صهوة «إيميلي أبجون» في لونجين شيماء كلاسيك.