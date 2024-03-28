«السيتي» يدخل التحدي الأصعب في العالم



مراد المصري (أبوظبي)



يستهل مانشستر سيتي التحدي الذي يعتبر الأصعب في العالم، على اعتباره المنافس الرئيس على صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لحصد الثلاثية للعام الثاني على التوالي «دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي»، إلا أن «الروزنامة» المقبلة وقائمة الإصابات ترفع من درجة الترقب المقبل.

ويعاني 6 لاعبين على الأقل، بعض الإصابات المتفاوتة، خلال فترة التوقف الدولي، بانتظار تحديد جاهزيتهم، وهم إيرلينج هالاند، جون ستونز، كايل ووكر، مانويل أكانجي، برناردو سيلفا وروبن دياز.

وسيكون الجدول مزدحماً بخوض الفريق 12 مباراة على الأقل في الفترة المقبلة، ويخوض «السيتي» مباراة مهمة للغاية في صراع المنافسة على لقب الدوري المحلي ضد أرسنال يوم الأحد المقبل، ثم أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع، وأحد مفاجآت الموسم الحالي يوم الأربعاء، ويليها لقاء «بدني» قوي أمام كريستال بالاس 6 أبريل المقبل.

وينتقل الفريق من الدوري المحلي مباشرة للقاء قوي للغاية في دوري أبطال أوروبا، عندما يتوجه خارج الديار للقاء ريال مدريد 9 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يلتقيه مرة أخرى 17 من الشهر ذاته، وبين المواجهتين يواجه لوتون تاون في الدوري المحلي.

وبعد 3 أيام فقط من لقاء «الميرنجي» في دوري الأبطال، وتحديداً 20 أبريل، يكون الموعد مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولا ينتهي أبريل المزدحم، إذ يخوض مباراتين أيضاً في الدوري أمام برايتون ونوتنجهام فورست 25 و28 من ذلك الشهر.

وما بين خوض الفريق ثلاث مباريات في الدوري في مايو أمام وولفرهامبتون وفولهام ووستهام أيام 4 و11 و19 من ذلك الشهر، فإن التحدي قابل للزيادة في حال بلوغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وإكمال المهمة في البطولة للنهائي، وهو الحال نفسه، في حال الفوز على تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبلوغ المشهد النهائي للمسابقة.