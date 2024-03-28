بيرهوف: «مزاجنا إيجابي» بـ «الشجاع للغاية»



برلين (د ب أ)

أشاد أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، بالمدرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب الماكينات، ووصفه بـ«الشجاع للغاية» فيما يتعلق باختياره لتشكيلة الفريق لمباراتيه الوديتين الأخيرتين ضد فرنسا وهولندا. وفاز المنتخب الألماني على منتخبي فرنسا وهولندا، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، في إطار استعداداته لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تقام بألمانيا هذا الصيف.

وقال بيرهوف إن منتخب ألمانيا حقق تحولاً مثيراً للإعجاب بعد النتائج والأداء المتواضع الذي عانى منه في الفترة الماضية، «لكن الأمر أتى بثماره في النهاية». واعتمد ناجلسمان على ماكسيميليان ميتلشتيت في مركز الظهير الأيسر، حيث لعب أساسياً في كلتا المباراتين، وسجل في مرمى المنتخب الهولندي، كما خاض زميلاه في فريق شتوتجارت فالديمار أنطون ودينيز أونداف أول مباراة دولية في مسيرتهما الرياضية، فيما لم يكن هناك مكان بقائمة الفريق لعدد من النجوم الآخرين، مثل ماتس هوميلز وليون جوريتسكا.

وصرح بيرهوف «كان اللاعبون يفتقرون للخبرة من ناحية، ولكن من ناحية أخرى، كان هناك دائما خطر عندما تلعب على مستوى دولي سريع وعال حقاً. لقد لاحظنا ذلك في كثير من الأحيان، حتى إن اللاعبين الذين ظهروا بشكل رائع في الدوري الألماني ما زال يتعين عليهم الاعتياد على هذا الإيقاع».

أضاف بيرهوف «رغم ذلك، فإنني لم أر أي علامات على ذلك أمام منتخبين كبيرين بحجم فرنسا وهولندا. هذا أمر إيجابي. خاصة عندما يكونون جزءاً لا يتجزأ من فريق فعال يضم لاعبين يتمتعون بالخبرة». أكد بيرهوف أن الفوزين خلقا مزاجاً إيجابياً مرة أخرى بين الجماهير، وهو ما قد يعزز من حظوظ الفريق في المنافسة على لقب أمم أوروبا، الذي ينطلق 14 يونيو القادم بالمباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا.

أوضح اللاعب الفائز بأمم أوروبا (يورو 1996) مع المنتخب الألماني «يمكنك أن ترى مدى السرعة التي يمكن أن يتغير بها المزاج، ومدى سرعة الحماس. المشجعون يريدون أن يكونوا قادرين على التفكير بشكل إيجابي». وأتم بيرهوف تصريحاته قائلاً «إنه أمر متبادل. لكن الأساس أصبح الآن راسخاً. لا يسعني إلا أن أتمنى أن نبدأ بشكل جيد، كما حدث في العديد من البطولات الجيدة الأخرى. وتحديداً أن تحقق فوزاً مستحقاً في المباراة الأولى».