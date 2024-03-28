«أوشبا تيسورو» و«سينيور بسكادور».. قمة الجاهزية



دبي (الاتحاد)



أكملت الخيول المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي الـ 28، تدريباتها النهائية وخلدت إلى الراحة في انتظار يوم «النزال الكبير» لكتابة التاريخ، وتسجيل أسمائها في قائمة شرف هذا الحدث الرفيع.

اتجهت الأنظار خلال التدريبات إلى الثنائي «أوشبا تيسورو» حامل لقب النسخة الماضية، والنجم السعودي «سينيور بسكادور» المُتوج بكأس السعودية، والذي حل فيه «أوشبا تيسورو» وصيفاً.

وبعد آخر تمرين للجواد البالغ 7 سنوات، قال مدربه نوبورو تاكاجي، إن الجواد في كامل الجاهزية للدفاع عن لقبه، وأظهر لياقة بدنية عالية، حيث تعافى تماماً من مجهود مشاركته السابقة، ويمثل السباق فرصة له للثأر من خسارته في الرياض أمام «سينيور بسكادور» في فبراير الماضي.

وكشف تاكاجي عن أن الجواد الفائز في 8 سباقات من أصل 11 مشاركة، يحال إلى التقاعد نهاية العام، وهناك خطط لمشاركته في «بريدرز كب» قبل مشاركته الأخيرة في سباق للفئة الأولى خلال ديسمبر في طوكيو.

وأكمل بطل كأس السعودية «سينيور بوسكادور»، بإشراف تود فينشر وقياد جونيور ألفارادو، تحضيراته على أكمل وجه وبدأ الجواد البالغ من العمل 6 سنوات أكثر عنفواناً للمنافسة على اللقب، وتحقيق إنجاز تاريخي بالجمع بين لقبي كاس السعودية وكأس دبي العالمي.

قاد تدريبات «سينيور بوسكادور» المدرب تود فينشر في مضمار ميدان، حيث حقق الجواد شرائح زمنية رائعة أكدت وصوله إلى قمة الجاهزية لسباق الغد، وعن البوابة وتأثيرها أعرب ملاك الجواد عن سعادتهم بالبوابة «10»، وأكدوا أنهم تمنوا الحصول على بوابة خارجية، وتم لهم ذلك.

