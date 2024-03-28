طرح تذاكر كأس ودرع السوبر الإماراتي القطري

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر القطري الإماراتي، عن طرح تذاكر «درع السوبر» و«كأس السوبر» التي تقام 12 و13 أبريل المقبل.

يجمع كأس السوبر القطري الإماراتي، بين العربي بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة 12 أبريل باستاد الثمامة بالدوحة، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر «الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات»، والتذاكر متاحة للجماهير من خلال الرابط: https://tickets.hayya.qa.

فيما يجمع درع السوبر الإماراتي القطري، بين شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر، باستاد راشد في دبي 13 أبريل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، «الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت قطر»، والتذاكر متاحة عبر موقع بلاتينوم لست: https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/91743/shabab-al-ahli-fc-vs-al-duhail-sc-super-shield.



