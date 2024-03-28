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الرياضة

«عمومية الأولمبية» تعتمد أجندة «المشاركات الخارجية»

«عمومية الأولمبية» تعتمد أجندة «المشاركات الخارجية»
28 مارس 2024 20:08

رضا سليم (دبي)

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عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية اجتماعها العادي في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة، وممثلي أعضاء الجمعية العمومية. 
واعتمدت الجمعية العمومية للجنة خلال الاجتماع كلاً من الحساب الختامي والتقرير الإداري لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، والميزانية التقديرية للمشاركات الرياضية للعام ذاته، إضافة إلى اعتماد عضوية اتحاد التزلج المدولب في اللجنة الأولمبية.
كما اعتمدت اللجنة برنامج الدورات الرياضية لعام 2024، وهي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثون بباريس 12 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية بالرياض في سبتمبر المقبل، والنسخة السادسة من الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والقتالية في تايلاند نوفمبر من العام الجاري.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية منحت الحركة الأولمبية في الإمارات أساساً راسخاً لمسيرة رياضية وطنية حافلة بالعطاء، منذ مرحلة التأسيس عام 1979، لتظل على الدوام الداعم الأول لجميع قراراتها ومبادراتها وبرامجها التي عززت بدورها مكانة الدولة، وحضورها في كبرى المناسبات والأحداث الرياضية.
وأضاف: «اللجنة الأولمبية الوطنية ومنذ الخطوات الأولى، وبدعم من القيادة الرشيدة كانت حريصة على صياغة أساليب مبتكرة، وبناء علاقات بعيدة المدى، لضمان المضي قدماً نحو كتابة مستقبل زاهر للحركة الأولمبية وجميع مكوناتها؛ تطبيقاً لمبادئ تبادل التجارب والاستفادة من الخبرات، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تكوين ملامح المشهد الأولمبي بالدولة، والمساهمة بفعالية في منظومة صنع القرار، من خلال العضوية بمختلف المؤسسات القارية والدولية الأولمبية ذات العلاقة.
وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة الأولمبية الوطنية في إعداد وتثقيف الأجيال بأهمية نشر مبادئ الرياضة النبيلة التي تتوافق مع السلوكيات والممارسات المجتمعية القويمة، إذ تعد مساراً مباشراً يتوافق مع تحقيق رؤية وطموح قيادة دولة الإمارات في نشر أسس التعاون والصداقة والسلام؛ الأمر الذي يضاعف مسؤولية اللجنة، وجميع إداراتها وأقسامها في مواصلة جهود التعريف بالحركة الأولمبية وأهدافها أداة فعّالة في ترسيخ المفاهيم والقيم على تعددها.
ووجه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالالتفاف حول الرياضيين خلال الفترة المقبلة التي تشهد عدداً من المحافل المهمة، سواءً دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، والتي تمثل محطة قوية، من حيث توقيت إقامتها الذي يسبق دورات وأحداث كبرى، والفئة العمرية المشاركة فيها، أو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي يخوض فيها رياضيو الإمارات غمار التحدي، عقب نجاح 3 رياضات، في ضمان بطاقات للتأهل للمشاركة والتنافس باسم الدولة، مع إمكانية زيادة العدد ومشاركة ألعاب أخرى.

الإمارات
دبي
اللجنة الأولمبية الوطنية
راشد بن حميد النعيمي
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