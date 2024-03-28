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الرياضة

«رابطة المحترفين» تطلّع على تحضيرات درع وكأس السوبر الإماراتي القطري

«رابطة المحترفين» تطلّع على تحضيرات درع وكأس السوبر الإماراتي القطري
28 مارس 2024 21:24

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين على مستجدات تحضيرات كأس السوبر القطري الإماراتي، والتي من المزمع إقامتهما 12 أبريل المقبل بين الشارقة والعربي، ودرع السوبر الإماراتي القطري 13 أبريل بين شباب الأهلي والدحيل.
وناقش الاجتماع مناقشة تقرير الحضور الجماهيري، وتقارير التسويق والشؤون التجارية، واطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، محمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.

الإمارات
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قطر
شباب الأهلي
الشارقة
رابطة المحترفين
عبدالله ناصر الجنيبي
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