ظهير ليفربول على رادار «الريال»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدي ريال مدريد الإسباني اهتماماً خاصاً بالحصول على خدمات الدولي الإنجليزي ألكسندر- أرنولد ظهير أيمن ليفربول، حيث يتابعه «الميرنجي» عن قرب، لمعرفة وضعه مع «الريدز»، وما إذا كان يرغب في الرحيل من عدمه، بينما ينتهي عقده في «صيف 2025».

ويحتاج لريال إلى ظهير أيمن شاب، ليحل محل داني كارباخال، ولوكاس فاسكيز في المدى الطويل، بعد أن تجاوز الاثنان «32 سنة» من عمرهما.

غير أن المصادر الصحفية القريبة من «الريال»، تؤكد أن النادي الملكي لا يتعجل لحصول على خدمات أرنولد خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، وإنما ينتظر لمعرفة موقفه من تجديد عقده مع ليفربول، فإذا لم يجدده خلال الأشهر الستة القادمة، فإن «البلانكوس» سيتحرك على الفور للدخول في مفاوضات مباشرة مع وكيل اللاعب.

وفي المقابل، ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن أرنولد الذي بدأ مع ليفربول صبياً صغيراً في أكاديمية النادي منذ 2004 إلى 2016، يتمسك بالبقاء مع «الريدز»، بل إنه أبدى دهشته خلال مؤتمر صحفي مؤخراً من عرض «الريال»، وإن كان يتطلع إلى أن ينظر النادي بعين الاعتبار نحو زيادة راتبه عند تجديد عقده.

ولم يلعب ألكسندر أرنولد، المولود في 7 أكتوبر 1998، لأي نادٍ غير ليفربول، أو خارج إنجلترا، وانضم إلى منتخب «الأسود الثلاثة» عام 2018، بعد أن شارك مع منتخبات الشباب تحت 16 و17 و18 و19 و21 عاماً.