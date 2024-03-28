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الرياضة

أبطال العالم للموتوسيرف يختتمون معسكراً تدريبياً في أبوظبي

أبطال العالم للموتوسيرف يختتمون معسكراً تدريبياً في أبوظبي
29 مارس 2024 03:27

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم في العاصمة أبوظبي المعسكر التدريبي لأبطال العالم في الموتوسيرف الذي شهد مشاركة 30 متسابقاً من ست دول، وأقيم لمدة 5 أيام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وسجل نخبة المتسابقين العالميين حضورهم عبر المعسكر التدريبي، خاصة أن الاختيار جاء وبالإجماع بأن تكون أبوظبي هي المحطة التدريبية الخاصة، نظراً لما يتمتع به موقع كاسر الأمواج من مزايا كبيرة ومهمة ساعدت الأبطال على تقديم أفضل مستوى، خلال التمارين المتواصلة.
وشارك في المعسكر 30 متسابقاً من الإمارات، التشيك، سلوفاكيا، روسيا، قبرص وبلغاريا، وشملت المنافسة التحضير والإعداد للتحديات القادمة، والتي سيكون أبرزها بطولة العالم للموتوسيرف.
ورحب سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالمشاركة القوية التي شهدها المعسكر التدريبي للمتسابقين على كاسر الأمواج، وأكد أن اختيار المكان لإقامة التدريبات جاء بحكم الخصائص المميزة التي يمتلكها كاسر الأمواج، والمزايا الكبيرة للمسار الذي أقيم في منطقة الكاسر.
وأضاف: سبق وأن استضافت العاصمة أبوظبي إحدى جولات بطولة العالم للموتوسيرف في موسم 2019، ما ساهم في تعريف المكان لوجستياً للمشاركين، وساعد في أن نشاهد معسكرات تدريبية للمتسابقين، وبشكل دائم في المنطقة، وهي البطولة التي شارك من خلالها 50 متسابقاً من 14 جنسية في ذلك الموسم.

أبوظبي
الموتوسيرف
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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