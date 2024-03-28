«أبوظبي للدراجات» يتعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير مهارات المواهب

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للدراجات انضمامه لبرنامج تطوير المواهب، المعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي سيقام في مقر الاتحاد الدولي، بسويسرا أغسطس المقبل، ويشارك النادي في البرنامج بعدد من السائقين، استعداداً للموسم الرياضي الجديد، والاستحقاقات الرسمية، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي للنادي، أن التعاون مع الاتحاد الدولي يأتي في ظل الاستعدادات لاستضافة منافسات بطولتي العالم للطريق والمضمار، بأبوظبي، المقررتين في عامي 2028، و2029 على الترتيب.

وأوضح، أن النادي بصدد إشراك دراجيه في معسكرات خارجية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطته الرامية لتطوير المواهب، وزيادة احتكاكها باللاعبين من أصحاب الخبرات الخارجية، حيث يخوض الدراجون معسكراً في تركمانستان، طبقاً لاتفاقية الشراكة والتعاون مع الاتحاد التركمانستاني للدراجات.

وأشار المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، إلى أن هناك عدة مشاركات خارجية سيتواجد بها دراجو النادي خلال الفترة المقبلة، أبرزها طواف «سانت بطرس برج» في روسيا خلال شهر يوليو المقبل، حيث يتم من الآن تجهيز اللاعبين للمشاركة في هذا الحدث العالمي.