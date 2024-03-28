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الرياضة

العين «المتصدر» والشارقة «الرابع» في واجهة «دوري 21»

العين يتصدر دوري تحت 21 (الاتحاد)
29 مارس 2024 03:27

دبي (الاتحاد)

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تتصدر قمة الشارقة «الرابع»، أمام ضيفه العين «المتصدر» والمقررة في العاشرة مساء الأحد على ملعب الأول بـ«الإمارة الباسمة»، واجهة «الجولة 17» لدوري تحت 21 عاماً، والتي تنطلق اليوم بمباراتي حتا والنصر، بني ياس والإمارات، وتتواصل السبت بمباراتي شباب الأهلي والوحدة، عجمان واتحاد كلباء، على أن تختتم الجولة الأحد بمباريات الجزيرة والبطائح، خورفكان والوصل، و«الملك» أمام ضيفه «الزعيم».
وحافظ العين على صدارته ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة من 15 مباراة بخلاف المواجهة المؤجلة أمام الجزيرة، وكان «الزعيم» تعثر بالتعادل 3-3 أمام ضيفه عجمان في الجولة الماضية، في الوقت الذي صعد فيه اتحاد كلباء إلى «الوصافة» برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، مستفيداً من تفوقه على منافسه المباشر الجزيرة المتراجع إلى المركز الثالث بـ 30، بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب «النمور».
وتشهد انطلاقة «الجولة 17» الليلة مواجهات متقاربة المستوى على صعيد نتائج الجولات الماضية، حيث يستضيف حتا «الحادي عشر»، وله 17 نقطة، ضيفه النصر التاسع، برصيد 20 نقطة في مواجهة مفتوحة الاحتمالات بعد التعادل السلبي في الدور الأول، وكانت الجولة الماضية للدوري شهدت تفوق «الإعصار» على الوحدة 4-1، فيما خسر «العميد» أمام ضيفه الشارقة 1-3.
وعلى ملعب بني ياس في الشامخة، تصطدم رغبة «السماوي» العاشر، برصيد 19 نقطة في التقدم نحو وسط الترتيب، بطموحات ضيفه «الصقور» في التحليق بالفوز الثاني في مشوار الموسم، أملاً في مغادرة المركز الأخير، والذي يحتله الفريق حالياً برصيد 5 نقاط. 

العين
الشارقة
دوري تحت 21
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