الوحدة وشباب الأهلي.. «الفارق الضئيل»

معتصم عبدالله (دبي)

يتصدر «الفارق الضئيل»، وشعار «فك الارتباط» مواجهات «الدفعة الثانية» من «الجولة 17» لدوري أدنوك للمحترفين، اليوم، حيث يستقبل الوحدة «الرابع» برصيد 30 نقطة ضيفه شباب الأهلي «الثالث»، وله 33 نقطة، فيما يحتضن استاد اتحاد كلباء بالشارقة لقاء «النمور» أمام ضيفه عجمان، ولكل فريق 14 نقطة في المركزين 11 و12 على التوالي.

وتختتم الجولة غداً، بثلاث مباريات تجمع العين والشارقة على استاد هزاع بن زايد، والوصل وخورفكان على ملعب زعبيل، والبطائح والجزيرة على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

وتصطدم في المواجهة المرتقبة لـ «العنابي» أمام ضيفه «الفرسان»، طموحات «أصحاب الأرض» في الاستمرار في سلسلة الانتصارات المتتالية، وحصد الفوز الرابع على التوالي، بعد التفوق على البطائح 2-1، الجزيرة 3-2، حتا 4-0، برغبة ضيفه «الفرسان» في حصد الفوز السادس على التوالي، والمحافظة على سجله خالياً من الخسارة خارج قواعده للمباراة الـ 19 على التوالي. وتبرز في المباراة المنتظرة المواجهة التكتيكية بين المدربين الصربيين جوران توفيجدزيتش في القيادة الفنية لـ «العنابي» وماركو نيكوليتش مدرب «الفرسان»، حيث أكد الأخير أهمية المباراة، وقال: «نواجه برنامجاً مضغوطاً يتطلب أن يكون جميع اللاعبين في أعلى مستوى، ونحرص الاستمرار في سلسلة الانتصارات المتتالية».

وعلى استاد اتحاد كلباء في «الإمارة الباسمة»، ينشد «النمور»، وضيفه «البرتقالي» فك الارتباط على النقاط الـ 14 بين الفريقين في المواجهة الـ14 التي تجمع الغريمين على صعيد «دوري المحترفين»، حيث يتفوق عجمان برصيد 7 انتصارات، والتعادل في مباراتين، مقابل 4 انتصارات لاتحاد كلباء، آخرها الفوز 5-3 في الدور الأول للموسم الحالي.

ويأمل «النمور» الذي اكتفى بنقطة من تعادله في مباراة الجولة الماضية أمام مضيفه الجزيرة 2-2، استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في آخر 7 جولات، حقق خلالها التعادل في 3 مباريات، مقابل الخسارة في 4 لقاءات، في الوقت الذي خسر فيه «البرتقالي» مباراته الأخيرة في الجولة الماضية أمام العين 0-4.



خربين هداف بـ «القميصين»

يتأهب الدولي السوري عمر خربين مهاجم الوحدة لمواجهة جديدة أمام فريقه السابق شباب الأهلي، ويملك خربين في جعبته هدفاً في شباك كل فريق، بعدما سبق له اللعب بقميص «الفرسان»، قبل العودة إلى ناديه الحالي «العنابي».



إهدار النقاط «هاجس مشترك»

تجمع مباراة اتحاد كلباء وضيفه عجمان أكثر فريقين إهداراً للنقاط، بعد التقدم في النتيجة في الدوري، خلال الموسم الحالي، برصيد 13 مباراة لاتحاد كلباء مقابل 11 مباراة لعجمان.