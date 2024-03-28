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الرياضة

«سيناريو خيالي» لتدريب «البايرن»!

«سيناريو خيالي» لتدريب «البايرن»!
28 مارس 2024 23:25

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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إذا كان الإسباني تشابي ألونسوالمدير الفني لباير ليفركوزين، يمثل أولوية أولى بالنسبة لبايرن ميونيخ، مديراً فنياً خلفاً لتوماس توخيل الذي يرحل بنهاية الموسم، فإن صحيفة بيلد تخيلت «سيناريو» آخر يكون فيه الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً لـ «البايرن»، على أن يساعده مواطنه فرانك ريبري اللاعب السابق لـ «البافاري»، بحكم كونه يعرف اللغة الألمانية ويتحدثها بطلاقة، ويمكنه مساعدة «زيزو» في التعامل مع اللاعبين، سواء بالألمانية أو الإنجليزية اللتين يجيدهما ريبري.
ومنذ الإعلان عن رحيل توخيل في الصيف المقبل، يُطرح السؤال: من يدرب «البايرن»؟ وترددت أسماء مختلفة، كان أهمها تشابي ألونسو «42 عاماً»، والإيطالي روبرتو دي زيربي «44 عاماً» المدير الفني لبرايتون الإنجليزي.
ويرجع تفضيل ألونسو إلى خبرته الكبيرة في الدوري الألماني «البوندسليجا»، وكونه لاعباً سابقاً في «البايرن» قبل 7 سنوات، أما دي زيربي، الذي سبق له تدريب ساسولو وشاختار دونتسك، فقد نجح نجاحاً كبيراً مع برايتون هذا الموسم في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».
وبعيداً عن الخيارين، تخيلت «بيلد» أن يتولى زيدان المهمة، على أن يساعده مواطنه فرانك ريبيري مدرباً عاماً، حتى يمكن تحقيق التواصل بينهما وبين اللاعبين، وترى الصحيفة أن هذا الاختيار مثالي ومن الممكن أن ينجح مع «البافاري».
المعروف أن زيدان تردد اسمه كثيراً من قبل في أندية أوروبية عدة مثل مانشستر يونايتد، ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ولكنه لم يلق اهتماماً من جانب إدارة «البايرن» لمعرفتها بأنه لا يتكلم الألمانية، ولأن ريبيري أحد أساطير «البايرن»، حيث فاز معه بدوري الأبطال عام 2013، ولعب له من 2007 إلى 2019، فإنه سيكون في غاية السعادة، لو أمكن له العودة إلى النادي الذي يعشقه مرة أخرى، ولو مساعد مدرب لمواطنه زيدان.
وأكد زيدان مؤخراً رغبته في إيجاد نادٍ يدربه، من دون أن يحدد الجهة التي يرغب في أن يقصدها، إلا أن عدم معرفته باللغة الألمانية ربما يجعل إدارة «البايرن» لا تثق في إمكانية نجاحه، وتدفعها إلى صرف النظر عنه.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
زين الدين زيدان
توماس توخيل
فرانك ريبيري
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