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الرياضة

زفيريف إلى نصف نهائي ميامي

زفيريف إلى نصف نهائي ميامي
28 مارس 2024 23:38

 
ميامي (أ ف ب)

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بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً عالمياً نصف نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة للتنس بفوزه على المجري فابيان ماروجان 6-3 و7-5.
وأعتمد الألماني على إرسالاته الصاروخية، ولم يجد أي مشكلة في حسم المباراة بسهولة.
وخسر ماروجان إرساله في مطلع المجموعة الأولى، ثم ارتكب خطأ مزدوجاً في الإرسال في الشوط الأخير من الأولى أيضاً، ليفوز بها منافسه.
وتحسن أداء المجري في المجموعة الثانية وكان نداً عنيداً لزفيريف إلى أن نجح الأخير في كسر إرسال منافسه في وقت حاسم أيضاً، وتحديداً في الشوط الحادي عشر، قبل أن يفوز بالمباراة.
وكان ماروجان حقق نتائج لافتة في هذه الدورة ستجعله يرتقي إلى المركز التاسع عشر في التصنيف العالمي، وذلك بعد تخطيه لاعبين من العشرة الأوائل، وهما الدنماركي هولجر رونه السابع، والأسترالي إليكس دي مينور العاشر.
ويلتقي زفيريف في نصف النهائي مع الفائز من المباراة بين الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً عالمياً والبلغاري جريجور ديميتروف.
يذكر أن الدور نصف النهائي الثاني سيجمع بين الإيطالي يانيك سينر الثالث والروسي دانييل مدفيديف الرابع.

أميركا
ميامي
التنس
ألكسندر زفيريف
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