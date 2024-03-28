«الأسبوع العاشر» لدوري قفز الحواجز في بوذيب غداً

أبوظبي (وام)



يخوض فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبون لأندية ومراكز وإسطبلات الفروسية بالدولة، منافسات قفز الحواجز في الأسبوع العاشر لدوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز على صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية.

ويتضمن الدوري 10 منافسات على مدى يومي الجمعة والسبت بإشراف اتحاد الفروسية والسباق برعاية لونجين ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام المنافسات على ميدانين بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ويمثله في الأسبوع العاشر لدوري القفز حسام زميت، رئيس قسم قفز الحواجز، وتدار بلجنتي تحكيم يشرف عليهما الحكم الدولي حسن موسى الهنائي بمعاونة 4 محكمين دوليين.

وتجرى 4 منافسات على الميدان الثاني، وتتراوح ارتفاعاتها بين «90 و100» سم، وتشمل أيضاً الارتفاعات 105 سم، قبل أن تصل حد الارتفاع 115 سم، بمواصفات الجولة الواحدة في يومها الأول، ثم من جولة مع جولة تمايز في يومها الثاني، لمشاركة الفرسان من المبتدئين والمبتدئين المتقدمة «3»، والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات.

وصُمِّمَت المنافسات على الميدان الأول بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 120 سم لمشاركة الفرسان من فئات المستوى الثاني و«الجونيورز»، وخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، والارتفاعات 130 و140 سم لفئات الفرسان من المستوى الأول، ومن فئة الشباب، بمواصفات الجولة الواحدة في يومها الأول والمرحلتين، والجولة الواحدة مع جولة تمايز في يومها الثاني.