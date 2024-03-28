«سيف الإمارات» لـ«دولة» «الرئاسة» في ختام مهرجان المرموم التراثي للهجن

دبي (الاتحاد)

اختتمت بميدان المرموم لسباقات الهجن، فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وشهد اليوم الختامي إقامة تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

واستطاعت هجن الرئاسة أن تحصد سيف الإمارات للحول المفتوح، عن طريق «دولة» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، وأكملت رحلة السباق البالغة ثمانية كيلومترات في زمن قدره 12:00:8 دقيقة، وجاءت «حبوبة» لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي ثانية، و«فال» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري في المركز الثالث.

كما ظفرت هجن الرئاسة بالبندقية الذهبية للزمول المفتوح بواسطة «النادر» مع مضمره محمد عتيق زيتون المهيري الذي حقق توقيتاً بلغ 12:27:9 دقيقة، وجاء «عالي» لهجن الرئاسة مع ذات المضمر في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى هجن الشحانية مع «النايف» بقيادة المضمر فاران محمد حمد قريع المري.

وبالمقابل، كانت رموز أشواط المحليات من نصيب هجن العاصفة، حيث تمكن غياث الهلالي من قيادة «الشاهينية» لهجن العاصفة للحصول على خنجر الحول المحليات في توقيت قدره 12:17:1 دقيقة، وحلت «الجازي» لهجن الشحانية في المركز الثاني بقيادة المضمر محمد خالد عبدالله العطيه، وجاءت «ندى» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري في المركز الثالث.

واستطاعت هجن العاصفة أن تحصد شداد الزمول المحليات بواسطة «شاهين» الذي قاده غياث الهلالي لحسم المعركة في زمن بلغ 12:30:3 دقيقة، وجاء رفيقه بذات الشعار والاسم «شاهين» في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب «غازي» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري.

وقام معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز اليوم الختامي لمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

من ناحية أخرى، أبدى سعيد الشيخ مضمر هجن العاصفة، سعادته بفوز هجن العاصفة بشداد الزمول المحليات وخنجر الحول المحليات، وقال: المنافسة بين المؤسسات العملاقة لهجن أصحاب السمو الشيوخ كانت قوية، ودفعت من خلالها الشعارات بأقوى المطايا، وقال: فوز هجن العاصفة أمر طبيعي، والفضل في ذلك يعود بالمقام الأول للاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لهذه المؤسسة، ومتابعته المستمرة لأدق تفاصيلها وما يدور فيها، وتوجيهاته الدائمة لنا.

وتابع مضمر هجن العاصفة: لقد كانت بدايتنا قوية في سن الثنايا وقدمنا أداءً طيباً من خلال منافسات سن الحول والزمول، وإن شاء الله ستظهر هجن العاصفة في مقبل الأيام بصورة طيبة، حتى نواصل إسعاد عشاق ومحبي هذا الشعار الذين نتمنى أن نكون عند حسن ظنهم.

سلطان بن حمدان: دعم القيادة وسام على صدورنا

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز «دولة» لهجن الرئاسة بسيف الإمارات في ختامي المرموم 2024.

كما رفع معاليه التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وجميع مشجعي هجن الرئاسة.

وأشاد معاليه بالدعم الكبير الذي تلقاه هجن الإمارات من القيادة الرشيدة في جميع المهرجانات الخليجية ما انعكس على النتائج التي تحققت بحصولها على 4 سيوف في مهرجانات قطر والكويت وسلطنة عمان والمرموم، وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان إن متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمؤسسة هجن الرئاسة وتوجيهات سموه المستمرة بدعم سباقات الهجن كافة وتخصيص تسعيرات خاصة للملاك أسهمت في الارتقاء بهذا الموروث الشعبي الأصيل، كما قدم معاليه الشكر الجزيل لجميع مضمري مؤسسة هجن الرئاسة على المستويات والنتائج والإنجازات التي تحققت في كل المهرجانات وطالبهم بمضاعفة الجهود في المحفل القادم ختامي الوثبة.

4 سيوف

استطاعت هجن الرئاسة أن تكسب 4 سيوف خلال 50 يوماً، بعد أن كسبت مع «الوارية» سيف بطولة الكويت للهجن في الثامن من فبراير الماضي مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، وفي السابع عشر من الشهر نفسه، وفي مهرجان البشاير في سلطنة عُمان، كسبت «سمحة» بشعار هجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري سيف الحول المفتوح، وفي السابع من مارس الجاري، وفي سيف سمو أمير دولة قطر، كان الموعد من جديد مع «الوارية»، بطلة سيف الكويت، لتكسب السيف الذهبي والناموس الأغلى في المهرجان، وفي ختامي المرموم 2024، كان الموعد مع السيف الرابع مع «دولة» وبقيادة العملاق سلطان الوهيبي.. إنجاز كبير تحققه المؤسسة العملاقة في تاريخ سباقات الهجن، يضاف إلى إنجازاتها المتعددة.



سلطان الوهيبي يشيد بالإنجاز

أهدى سلطان محمد الوهيبي، مضمر هجن الرئاسة، ناموس فوز «دولة» بسيف الإمارات إلى المقام السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وقال إن توجيهات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الهجن، كانت سبباً في تحقيق الإنجازات الكبيرة، خصوصاً أن معاليه متابع لكل التفاصيل الخاصة بالمؤسسة العملاقة. وقال الوهيبي إن «هجن الرئاسة» فخورة بالدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة الرشيدة، ونطمح لتقديم أفضل المستويات في سباقات الهجن.

علي بن سرود: نجاح فاق التوقعات

أعرب علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، عن سعادته بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لميدان المرموم ومتابعته تفاصيل اليوم الختامي لهجن أبناء القبائل، وقال: إن تشريف سموه وحرصه على الحضور مشاركاً جماهير ومحبي وعشاق هذه الرياضة التراثية فرحتهم مثل دفعة معنوية كبيرة، وهو ناموس فخر لكل المشاركين في المهرجان.

وأشاد المدير التنفيذي بالدعم والمتابعة اللذين تحظى بهما سباقات الهجن في المرموم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وأضاف: نحن في نادي دبي لسباقات الهجن نشيد بتجاوب الجميع ونهنئ هجن العاصفة وهجن الرئاسة وهجن الشحانية وكل المؤسسات التي أتحفت ميدان المرموم بمشاركتها في هذا المهرجان التراثي الكبير.

ووجه علي بن سرود الشكر لكل المشاركين في المهرجان من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: نتقدم بالشكر لكل من شاركنا هذا الفرح الكبير، كما نشيد بتجاوب الجميع، ونشكر كل المؤسسات والشركات وكل أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة على مجهوداتهم الطيبة التي أسهموا بها في إنجاح المهرجان.

وأكد عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أن التلاحم الرائع بين القيادة والقاعدة الذي حظي به ميدان المرموم بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعته لتحديات اليوم الختامي لهجن أبناء القبائل، أسعدا جماهير رياضة سباقات الهجن، ومحبيها بوجوده بينهم مشاركاً فرحتهم في المهرجان.

وقال: شهد اليوم الختامي منافسات قوية بين المؤسسات العملاقة التي قدمت نخب الأصايل، كما كانت الإثارة والمتعة حاضرتين في المهرجان منذ انطلاقته وحتى الختام، ويسعدني أن أهنئ الفائزين وكل المشاركين في المهرجان، متمنياً التوفيق للجميع.