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الرياضة

برعاية منصور بن زايد.. 130 جواداً في «رمضانية» جمال الخيل بـ«أبوظبي للفروسية»

برعاية منصور بن زايد.. 130 جواداً في «رمضانية» جمال الخيل بـ«أبوظبي للفروسية»
29 مارس 2024 03:27

أبوظبي (وام)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنظم الجمعية مساء اليوم البطولة الرمضانية الأولى لجمال الخيل العربية بنادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 130 خيلاً تعود لـ 98 مالكاً. 
وأعلنت الجمعية أن البطولة خصصت فقط للأفلاء والفلوات من عمر 4 أسابيع إلى 6 أشهر، وأنها ستدار بفريق عمل إماراتي كامل، حيث تتكون اللجنة الفنية من حكم الساحة عيضة المنهالي، وتضم لجنة التحكيم كلاً من عبدالله القبيسي، وأحمد النعيمي، وأحمد الزعابي، وعليان الهاجري، وحمدان المفلحي، وجمعة المرزوقي، ومحمد آل علي، ويوسف آل علي، وزايد القحطاني. فيما تتكون لجنة الانضباط من سالم الكثيري وحامد الحارثي. 
وخصصت للبطولة جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 805 آلاف درهم، توزع خلال أشواطها السبعة على أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر، لينال صاحب المركز الأول 20 ألف درهم، والثاني 15 ألف درهم، ومن الثالث حتى العاشر 10 آلاف درهم.
وتهدف الجمعية من إقامة البطولة إلى دعم الملاك والمربين، عبر توجيه المزيد من الاهتمام بالخيول الناشئة التي تشكل مستقبل هذا النشاط، وتسهم في تطوير الإنتاج المحلي لدولة الإمارات الذي يحتل حالياً مكانة مميزة على المستوى العالمي.
يذكر أن جمعية الإمارات للخيول العربية اختتمت برنامج بطولات ومزادات الموسم 2023 -2024 الذي اشتمل على مجموعة من الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية لمسابقات جمال الخيل العربية إضافة إلى عدة معارض ومهرجانات ومزادات، ودورات تثقيفية وفنية في مجال عروض الخيل العربية.

منصور بن زايد
نادي أبوظبي للفروسية
جمعية الإمارات للخيول العربية
أبوظبي
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