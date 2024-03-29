«الشياطين» عينه على مهاجم «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أرسلت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي مندوبين لها إلى إسبانيا، لعقد لقاءات مع وكلاء لاعبين وأندية، تمهيداً لعقد صفقات مع لاعبين ينشطون في أندية إسبانية.

وكشفت صحيفة «ريليفو» عن أن المهاجم المخضرم خوسيلو ماتو «34 عاماً» رأس حربة ريال مدريد والمعار من إسبانيول الهابط إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية، على رأس قائمة المطلوبين في «أولد ترافورد»، وإن إدارة «اليونايتد» مهتمة بالحصول على خدماته، وبوجه خاص، لأنه يملك خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، حيث لعب لنيوكاسل يونايتد، وستوك سيتي.

وقالت الصحيفة إن إدارة «اليونايتد» ترى أنه يمكنها الاستفادة بخوسيلو رأس حربة صريح يملك لياقة بدنية كبيرة، وحساً تهديفياً عالياً، ويستطيع أن يلبي طموحات الفريق الإنجليزي، وأن يكون جزءاً من هجوم «الشياطين الحمر»، إلى جانب الدانماركي راسموس هويلاند الأساسي الوحيد في مركز رأس الحربة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقبة الرئيسة التي تواجه «اليونايتد» بشأن الصفقة هي خوسيلو نفسه، لأنه يعطي الأولوية للبقاء في «السانتياجو برنابيو» الموسم المقبل، لارتباطه الشديد بالنادي الملكي، منذ أن كان شاباً صغيراً في «الرديف» بأكاديمية «لوكاستيا» المدريدية، ويعيش حلماً جميلاً مع «البلانكوس» ، ويحظى بقبول الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ «الريال».

يذكر أن الريال دفع فيه مقابل الإعارة لمدة سنة 500 ألف يورو، مع خيار بإمكانية تحويل الإعارة إلى تعاقد نهائي مقابل 5 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن «الريال» يرغب في الاحتفاظ بخوسيلو بصفة نهائية، رغم أنه من الممكن أن يبقى حبيساً لـ «دكة البدلاء»، في ظل المنافسة الشرسة الموسم المقبل، خاصة بوصول الفرنسي كيليان مبابي، والشاب البرازيلي إندريك فيليبي إلى «السانتياجو برنابيو».

وبدأ خوسيلو ماتو المولود في 27 مارس 1990، مسيرته الشبابية في سيلتا فيجو من 2002 إلى 2008، ثم انتقل إلى أكاديمية لوكاستيا المدريدية من 2009 إلى 2012، تخللها فترة إعارة قصيرة إلى سيلتا فيجو، والعودة مجدداً إلى الفريق الأول لريال مدريد في 2011.

وجرب حظه في عدد من الأندية الألمانية الألمانية «هوفنهايم وهانوفر»، والإنجليزية «ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد»، بينما لعب في إسبانيا لديبورتيفو لاكورونيا على سبيل الإعارة موسماً واحداً، وديبورتيفوالآفيس وإسبانيول الذي أعاره الصيف الماضي إلى ريال مدريد.

ولعب خوسيلو لمنتخبات الشباب الإسبانية تحت 19 و20 و21سنة، وانضم للمنتخب الأول عام 2023.