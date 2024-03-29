شرودر: «عودة محتملة» لجابياديني في «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)



أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر «العودة المحتملة» للمهاجم الإيطالي مانولو جابياديني في المباراة المرتقبة للفريق أمام عجمان يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الشارقة، ضمن ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وغاب جابياديني الذي يعتلي صدارة هدافي «العميد» في كل المسابقات، خلال الموسم الحالي برصيد 10 أهداف، منذ تعرضه للإصابة في مباراة الوصل 0-1 ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين» منتصف فبراير الماضي.

وجاءت تصريحات شرودر في أعقاب فوز «العميد» الصعب أمام ضيفه حتا 1-0، ضمن «الجولة 17» للدوري، وقال المدرب الهولندي: «كنا ندرب صعوبة المباراة أمام منافس ظهر بشكل جيد دفاعياً، وأعتقد أن فريقي يحتاج إلى المزيد من الشراسة الهجومية».

وأضاف: «نترقب مشاركة محتملة للمهاجم جابياديني في المواجهة المهمة أمام عجمان في «الكأس الأغلى»، وإجمالاً فخور بتطور أداء الفريق، ونعمل بشكل مكثف على علاج نقاط الضعف، ووصف المدرب فوز فريقه على حتا بالمستحق.

في المقابل، عبر الصربي نيناد فانيك مدرب حتا، والذي قاد فريقه في مباراته الأولى عن حزنه على الخسارة، وقال: «من الصعب الحديث بعد الخسارة، وهدفنا الأساسي كان الفوز، وأعتقد أن الفريق أدى بشكل جيد دفاعياً».

وأضاف: «قيادة الفريق في المرحلة الحالية تحدٍ صعب، وأثق في تقديم الأفضل»، لافتاً إلى أن حتا يملك الإمكانات لحصد النقاط في الجولات المقبلة من مشوار الدوري، بغض النظر عن إمكانية البقاء في مصاف أندية دوري المحترفين.

ورفع «العميد» الذي أكد أفضليته في المواجهات أمام «الإعصار» بالفوز السادس على التوالي رصيده إلى 25 نقطة، في المركز السادس، فيما تأزم موقف حتا الذي خاض مباراته الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه العائد الصربي نيناد فانيك، وبقى في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.