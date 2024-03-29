«الحبتور» و«الباشا» إلى نهائي «مارس للبولو»



دبي (الاتحاد)



يلتقي يوم السبت «الحبتور» و«الباشا» في نهائي كأس مارس للبولو المقامة حالياً بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، ويسبقه مباراة الترضية بين «ذئاب دبي» و«نيو إيدج».

وجاء تأهل «الحبتور»، بعد فوزه على «ذئاب دبي» بالهدف الذهبي، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 6-6، ولجأ الفريقان إلى الشوط الإضافي الذي حسمه «الحبتور» لمصلحته، فيما تأهل «الباشا» بقيادة هاني جابشي بعد فوزه على «نيو إيدج» 8-6.

ويضم «الحبتور»، في النهائي محمد الحبتور، وخلف الحبتور، ودياز البريدي، وباولو أوركيزا، فيما يمثل «الباشا» هاني جابشي، والشيخة عليا آل مكتوم، وخوستو كوينتو، وتوماس أريارتي، فيما يمثل «ذئاب دبي» على «كأس الترضية»، حبتور الحبتور، ونيكولاس بتراشي، ورجا أبو الجيبين، وتي بي أيه، بينما يمثل «نيو إيدج» كل من مايك بترو، وسانتوس أريارتي، وإيريل بونزي، وتوماس بلاسيوس.