«السماوي» يُحلق أمام «الصقور» بـ «النفس الطويل»



مراد المصري (أبوظبي)



استعاد بني ياس توازنه بعد ثلاث عثرات، عندما قلب تأخره إلى تفوق 2-1 على الإمارات، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وفعل ذلك بـ «النفس الطويل»، بتسجيل هدفيه في الشوط الثاني.

وبهذه «الثنائية» فإن «السماوي» أحرز 11 من آخر 12 هدفاً في الشوط الثاني من مباريات الدوري، ما يؤكد الثبات الذهني، والتحضير البدني الجيد للفريق، خلال فترة التوقف، لإنهاء حالة الصيام عن عدم إحراز الأهداف خلال المباريات الثلاث الماضية، والعودة إلى درب الانتصارات الذي وصل بالرصيد إلى 19 نقطة، ويجعل «السماوي» أكثر تحرراً للتفكير في إنهاء الموسم بأفضل ترتيب.

وفرص سهيل النوبي نفسه مرة أخرى، أحد أبرز نجوم بني ياس، وأنهى الصيام عن التسجيل، بعدما أحرز الهدف الأول، فيما شارك «البديل» يوسف نياكاتيه في الوقت المناسب في الشوط الثاني، ليقتنص الهدف الثاني لفريقه، ويحمل رقم 42 لـ «السماوي» في شباك «الصقور»، ويصبح الإمارات والظفرة أكثر فريقين سجل بني ياس في شباكهما خلال مسيرته بدوري المحترفين.

ويرى داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، أن المباراة مهمة واستحق فريقه الفوز، وقال «سيطرنا على اللقاء في الشوط الثاني، وصنعنا فرصاً عدة، وسجلنا منها هدفين، تراجع مستوانا قليلاً بعد أول ربع ساعة في الشوط الأول، وجعلنا الإمارات يشعر بأنه قادر على كسب اللقاء، بعدما استقبلنا هدفاً، ولم نلعب جيداً، إلا أننا عرفنا كيف نعود أقوى في الشوط الثاني».

وأضاف «أعتقد أن إشراك نياكاتيه أسهم في تعزيز القوة الهجومية، إلى جانب سيفيري، وسعداء للغاية بالنقاط الثلاث والفوز، لأنه يمنحنا الفرصة للتفكير بالصعود على سلم الترتيب، وأهنئ اللاعبين على تقديمهم أقصى طاقتهم، وحققنا الفوز معاً خارج الديار».

من جانبه، عاد «الصقور» إلى دوامة الخوف من خطر الهبوط، بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط، ويبحث عن حصد أي نقطة ممكنة، وكشف اللقاء عن أنه ما يزال يعاني على صعيد الدفاع، بوصفه الأضعف في المسابقة باستقباله الهدف 40 في الدوري.

وأبدى سهيل عبدالله حارس فريق الإمارات، لعدم الخروج بنتيجة إيجابية، وقال «توجب علينا مواصلة التقدم، بعد الفوز في الجولة الماضية، ودفعنا ثمن إهدار العديد من الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الأول، إلا أنه يجب مواصلة البناء على الأداء الجيد لحصد المزيد من النقاط، عبر التركيز على كل مباراة».