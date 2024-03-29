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الرياضة

مباراتان في إياب «مربع ذهب» دوري السلة

مباراتان في إياب «مربع ذهب» دوري السلة
29 مارس 2024 11:14

 
علي معالي (دبي)

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تقام مباراتان في الساعة العاشرة مساء السبت، ضمن إياب نصف نهائي دوري السلة، حيث يلتقي الشارقة مع النصر، والبطائح مع شباب الأهلي، فيما يلعب الظفرة والوحدة، لتحديد المراكز من الخامس إلى السابع.
يحل النصر ضيفاً على الشارقة، في مباراة تحمل الكثير من التحديات، خاصة أن «العميد» تفوق في الذهاب 88- 74، وإذا كرر الانتصار يتأهل إلى النهائي، وليس أمام «الملك»، إلا الفوز، حتى يحتكم الفريقان إلى «فاصلة» 3 أبريل المقبل، وفشل الشارقة هذا الموسم في الفوز على النصر الذي، تفوق النصر في مباراتي الدور التمهيدي، وذهاب «مربع الذهب».
ويملك الفريقان مقومات الفوز، حيث يضم الشارقة مجموعة من اللاعبين المتميزين تحت قيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم صاحب السجل الحافل من الألقاب، ويخطط «الملك» إلى استعادة اللقب، في المقابل فإن طموحات «العميد» ولاعبيه كبيرة من أجل السير خطوة جديدة نحو أول ألقاب الدوري عبر تاريخه، بقيادة المدرب حسام الوكيل الذي نجح في تكوين فريق رائع.
وفي المباراة الثانية يبحث شباب الأهلي عن حسم التأهل أمام البطائح في المباراة التي تقام بمنطقة البطائح، بعد الفوز في مباراة الذهاب 91- 86، معتمداً في ذلك على مجموعة من اللاعبين المواطنين والأجانب أصحاب الكفاءات، وبعد الوداع الآسيوي لـ «الفرسان» فإنه يبحث عن الحفاظ على لقب الدوري، متسلحاً بخبرات محمد وسعيد مبارك وقيس عمر.
والبطائح لديه رغبة كبيرة في صناعة تاريخ جديد لمشواره الحديث والمتميز في اللعبة داخل ملاعبنا، من خلال مجموعة من اللاعبين يقودهم «الثنائي» المخضرم جاسم محمد وراشد ناصر، وإذا نجح «الراقي» في الفوز يتم الاحتكام إلى مباراة ثالثة يوم 3 أبريل.

 

الإمارات
دوري السلة
شباب الأهلي
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الوحدة
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