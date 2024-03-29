«الفيكتوري» بطل «أفضل زمن» في «مونديال الفورمولا-1»



فيتنام (الاتحاد)



التقى بدر المطروشي سفير الدولة في فيتنام، بفرق الإمارات المشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، بمشاركة «أبوظبي» و«الفيكتوري» و«الشارقة».

وحرص السفير على تقديم المؤازرة والدعم من خلال المنافسة، بالإضافة إلى لقاء الفرق في مقر الإقامة قبل انطلاق المنافسة.

وتمكن زورق «الفيكوري 4»، بقيادة إريك ستارك من حصد لقب أفضل زمن، والظفر بالتوقيت الأفضل، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيس للجولة، والذي ينطلق غداً في ختام المسابقة، وحقق إريك 43,657 ثانية في مسار السباق، وتبعه زورق «فيتنام 1» بقيادة جوناس آندرسون، «43,950 ثانية» و«فيتنام 2» بقيادة ستيفان آراند «44,025 ثانية»، وزورق «الشارقة 17» بقيادة روستي ويت «44,168 ثانية».

وشهدت التصفية الأولى انقلاب زورق «أبوظبي 6»، بقيادة ألبرتو كمبراتو وتهشم الزورق، ما أدى لانسحابه من سباق الزمن، في حين أنهى زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي التصفيات الأولى في المركز العاشر ليتأهل للتصفية الثانية، وعبر التصفية الثانية حل القمزي في المركز العاشر أيضاً، ليبتعد عن الوصول إلى التصفية الحاسمة والأخيرة.

وشهدت التجارب الرسمية الأولى، كسر محرك في زورق «أبوظبي 6» بقيادة ألبرتو كمبراتو منذ بداية التجارب، مما اضطر الطاقم الفني للفريق لتغيير محرك الزورق والدخول بمحرك جديد، قبل انطلاق تصفيات أفضل زمن

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة يوم السبت في ثاني أيام البطولة الرسمية مع سباقات السبرنت، وهي المرحلة الجديدة التي تم إضافتها من خلال المسابقة، وتم تحديد نقاط لها أيضاً، وينقسم سباق السبرينت إلى سباقين أيضاً، بحيث يضم كل سباق تسعة زوارق، ويمنح للأول في كل سباق عشرة نقاط، ويقل عدد النقاط حتى الزورق الأخير في كل سباق، والذي يمنح نقطة واحدة.

وجاءت فكرة استحداث سباقات السبرينت في نهاية الموسم الماضي للبطولة، وذلك من أجل إضافة إثارة أكبر على المنافسة على اللقب العام للموسم، وإعطاء فرصة أكبر لكل المتسابقين لحصد النقاط في التحدي.

ويقام السباق على مسار يبلغ طوله 1903 أمتار تتوزع على 6 بوابات هوائية، بحيث يكون الالتفاف على 5 بوابات حمراء من خارج المسار، في حين يكون الالتفاف على البوابة الصفراء من اليسار أو داخل المسار، وتبلغ أطول مسافة بين بوابتين 546 متراً، وتقع بين البوابة 3 و4.

والجدير بالذكر أن صدارة الترتيب العام للبطولة قبل انطلاق سباق السبرنت لمصلحة زورق «الشارقة 17» بقيادة روستي ويت، ورصيده 29 نقطة، ويليه زورق «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك، ورصيده 25 نقطة، وهي الصدارة الإماراتية القوية للترتيب العام للمنافسة، قبل انطلاق ثاني مراحل البطولة.

وتختتم أحداث السباق يوم الأحد مع السباق الختامي للجولة، والذي يشهد انطلاق السباق الرئيس والأهم للمنافسة.