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الرياضة

«العيار الثقيل» يتصدر مشهد «الجولة 26» في «دوري الأولى»

«العيار الثقيل» يتصدر مشهد «الجولة 26» في «دوري الأولى»
29 مارس 2024 17:00

 
معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬


تتصدر قمتان من «العيار الثقيل» واجهة انطلاق «الجولة 26» من دوري الدرجة الأولى، السبت، حيث يحل العروبة المتصدر برصيد 58 نقطة، ضيفاً على يونايتد «الخامس»، وله 29 نقطة، فيما يستقبل الظفرة «الرابع» برصيد 40 نقطة، ضيفه دبا الثالث وله 42 نقطة، ويلتقي في المباراة الثالثة جلف أف سي والذيد.
وتستكمل الجولة الأحد بإقامة 5 مباريات، تجمع دبا الحصن ومسافي، الحمرية والفجيرة، جلف يونايتد وسيتي، الجزيرة الحمراء والرمس، العربي ومصفوت، فيما يغيب التعاون صاحب المركز التاسع برصيد 33 نقطة بداعي الراحة. 
ويحتضن «استاد مدينة دبي الرياضية» مباراة العروبة ومضيفه يونايتد، بعدما أقيمت مباراة الدور الأول، والتي حسمها المتصدر بالفوز 2-1 على ملعب العروبة، وينشد الأخير تعزيز الصدارة، وكسر حاجز الـ 60 نقطة، مدفوعاً بمعنويات الفوز في الدقائق الأخيرة لمباراة الجولة الماضية أمام سيتي 2-1.
في المقابل يأمل يونايتد «الحصان الأسود» الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية، وانتزاع الانتصار الخامس على التوالي، منذ آخر خسارة أمام الفجيرة 1-2 في «الجولة 19».
وعلى استاد حمدان بن زايد في الظفرة، يشعل فارق النقطتين مواجهة «الفارس» الساعي لاستعادة المركز الثالث أمام منافسه دبا، وحقق الظفرة الفوز في الجولة الماضية أمام مضيفه الرمس 3-0، فيما تفوق دبا على جلف أف سي 1-0.
وبعيداً عن أجواء المنافسة على مراكز المقدمة، يلتقي جلف أف سي «الثالث عشر» برصيد 21 نقطة مضيفه الذيد صاحب المركز 12 وله 26 نقطة.

مباريات السبت
الظفرة – دبا 22:00
العروبة – يونايتد 22:00
جلف أف سي – الذيد 22:00

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مباريات الأحد
الحمرية – والفجيرة 22:00
جلف يونايتد – سيتي 22:00
الجزيرة الحمراء- الرمس 22:00
العربي – مصفوت 22:00
دبا الحصن – مسافي 22:00

ترتيب الصدارة 
1- العروبة 58«نقطة» 23 مباراة 
2- دبا الحصن «47 نقطة» 22 مباراة
3- دبا «42 نقطة» 22 مباراة 
4- الظفرة «40 نقطة» 23 مباراة

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
العروبة
الظفرة
دبا الفجيرة
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