«بشرة خير» لبرشلونة قبل «موقعة الأبطال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يقترب برشلونة الإسباني من استكمال صفوفه في الجزء المهم من الموسم، بعودة المصابين إلى الفريق، حيث أصبح المهاجم فيران توريس جاهزاً تماماً، بينما يحتاج الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الوسط إلى 10 أيام أخرى قبل عودته سليماً، ما يعني إمكانية لحاقه بمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان بملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية النقاب عن أن متوسط الميدان الآخر الموهوب بيدري يحرز تقدماً في عملية تأهيله بعد الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن «المستطيل الأخضر»، وها هو يقترب من العودة بعد أن تدرّب منفرداً على أرض الملعب خلال الحصة التدريبية الجماعية لزملائه «الخميس».

وقالت الصحيفة إن بيدري يتعجل العودة، حتى يكون متاحاً خلال مباراة الذهاب المهمة أمام سان جيرمان، والمحدد لها يوم 10 أبريل القادم، غير أن الصحيفة أشارت إلى أنه حتى لو أصبح بيدري جاهزاً وقتها، فإنه من الأفضل إلا يدفع به تشافي هيرنانديز، المدير الفني، أساسياً من بداية المباراة، مع التسليم بأن وجود بيدري في المباراة تحديداً يُعتبر بمثابة ورقة رابحة مهمة، ولكن الحرص والحذر يتطلبان ضرورة عدم التعجيل بعودته قبل اكتمال شفائه، حتى لا يُصاب من جديد.

وكان دي يونج تعرض للإصابة بالتواء بالكاحل، بينما أُصيب بيدري بتمزق في الفخذ، خلال مباراة الفريق أمام أتليتك بلباو بملعب سان ماميس، والتي انتهت بتعادل الفريقين صفر- صفر، في «الجولة 27» للدوري الإسباني.

ومن جانبها، رفضت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تحدد موعداً معيناً لعودة بيدري تحديداً، وإنْ كان الجهاز الفني بقيادة تشافي يثق بإمكانية لحاقه بمباراة سان جيرمان الأولى بـ «حديقة الأمراء»، مثلما يثق تماماً في عودة دي يونج للمشاركة في المباراة المهمة.