السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بشرة خير» لبرشلونة قبل «موقعة الأبطال»!

«بشرة خير» لبرشلونة قبل «موقعة الأبطال»!
29 مارس 2024 12:12

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«صفعة» قتل حلم نابولي!
«السيتي» يرغب في «إعادة الكرة»


يقترب برشلونة الإسباني من استكمال صفوفه في الجزء المهم من الموسم، بعودة المصابين إلى الفريق، حيث أصبح المهاجم فيران توريس جاهزاً تماماً، بينما يحتاج الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الوسط إلى 10 أيام أخرى قبل عودته سليماً، ما يعني إمكانية لحاقه بمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان بملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية النقاب عن أن متوسط الميدان الآخر الموهوب بيدري يحرز تقدماً في عملية تأهيله بعد الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن «المستطيل الأخضر»، وها هو يقترب من العودة بعد أن تدرّب منفرداً على أرض الملعب خلال الحصة التدريبية الجماعية لزملائه «الخميس».
وقالت الصحيفة إن بيدري يتعجل العودة، حتى يكون متاحاً خلال مباراة الذهاب المهمة أمام سان جيرمان، والمحدد لها يوم 10 أبريل القادم، غير أن الصحيفة أشارت إلى أنه حتى لو أصبح بيدري جاهزاً وقتها، فإنه من الأفضل إلا يدفع به تشافي هيرنانديز، المدير الفني، أساسياً من بداية المباراة، مع التسليم بأن وجود بيدري في المباراة تحديداً يُعتبر بمثابة ورقة رابحة مهمة، ولكن الحرص والحذر يتطلبان ضرورة عدم التعجيل بعودته قبل اكتمال شفائه، حتى لا يُصاب من جديد.
وكان دي يونج تعرض للإصابة بالتواء بالكاحل، بينما أُصيب بيدري بتمزق في الفخذ، خلال مباراة الفريق أمام أتليتك بلباو بملعب سان ماميس، والتي انتهت بتعادل الفريقين صفر- صفر، في «الجولة 27» للدوري الإسباني.
ومن جانبها، رفضت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تحدد موعداً معيناً لعودة بيدري تحديداً، وإنْ كان الجهاز الفني بقيادة تشافي يثق بإمكانية لحاقه بمباراة سان جيرمان الأولى بـ «حديقة الأمراء»، مثلما يثق تماماً في عودة دي يونج للمشاركة في المباراة المهمة.

برشلونة
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
تشافي هيرنانديز
فرانكي دي يونج
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
الرياضة
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
اليوم 20:06
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©