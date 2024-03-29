سلتيكس.. «الضربة الثانية»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



سقط بوسطن سلتيكس، متصدّر المنطقة الشرقية والترتيب العام، أمام أتلانتا هوكس للمرة الثانية في غضون أربعة أيام، بالخسارة على أرض منافسه 122-123 بعد التمديد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعدما وضع حداً لمسلسل انتصاراته المتتالية عند تسع مباريات، بالفوز عليه 120-118 الاثنين في أتلانتا أيضاً، عاد هوكس، وجدّد فوزه على الفريق الذي قد يكون خصمه في الدور الأول من «البلاي أوف»، وذلك بفضل ديجونتي موراي الذي قدم أفضل مباراة في مسيرته بتسجيله 44 نقطة، بينها سلة التقدم، والفوز في الثانية الأخيرة من الشوط الإضافي.

وسجّل موراي جميع النقاط الـ11 لهوكس في الشوط الإضافي، مانحاً الانتصار لفريقه الذي يحتل المركز العاشر الأخير المؤهل إلى ملحق «البلاي أوف» في المنطقة الشرقية.

وبدا سلتيكس في طريقه للثأر من مضيفه، حين تقدّم قبل 6 ثوان على نهاية الشوط الإضافي بسلة لجايلن براون، لكن موراي ردّ بالسلة القاتلة رغم الدفاع اللصيق الذي فرضه عليه جرو هوليداي.

ورأى مدرب سلتيكس جو ماتزولا أن هوكس «فريق جيد حقاً»، متطرقاً إلى ما حصل في نهاية الشوط الإضافي قائلاً «لم نكن نريد شيئاً آخر سوى أن يدافع جروي هوليداي على موراي في تلك المرحلة من المباراة».

وبدوره، قال موراي الذي نجح في 18 من محاولاته الـ44، أنه «خُلِقت من أجل هذه اللحظات، أنا شخص واثق بنفسه».

وكانت مشاركة موراي في اللقاء موضع شك، لأنه كان يعاني آلاماً في أسفل ظهره، لكنه خاضها في نهاية المطاف ولم يظهر أي تأثر على الإطلاق.

وتطرق زميله الصربي بوجدان بوجدانوفيتش الذي سجل 24 نقطة، إلى ذلك بالقول «إنه لا يعرف الاستسلام، أبداً، عندما أرى أن هناك شكوكاً «بشأن مشاركة موراي»، أقول لنفسي، إنه على ما يرام إنه على ما يرام».

في مباراة الاثنين، تخلف هوكس بفارق 30 نقطة أمام الفريق الأخضر الأسطوري الذي برز فيه جايسون تايتوم «31 نقطة مع 13 متابعة»، واللاتفي كريستايس بورزينجيس (20 نقطة) وبراون (18)، لكنه لم يستسلم، وحقق أكبر عودة له منذ موسم 1997-1998.

ولعب دياندري هانتر (21 مع 13 متابعة) الخميس دوراً في الفوز الرابع توالياً، والرابع والثلاثين لهوكس الضامن إلى حد كبير المركز العاشر على أقل تقدير، كونه يتقدم بفارق 6 مباريات على بروكلين نتس الحادي عشر والوحيد الذي لم يخرج حتى الآن من حسابات التأهل، خلافاً لتورونتو رابتورز وتشارلوت هورنتس، وواشنطن ويزاردز وديترويت بيستونز التي فقدت أي أمل بخوض ما يسمى «بلاي إن».

ورغم خسارته السادسة عشرة للموسم، بقي سلتيكس، الضامن أصلاً صدارة الشرق، بعيداً بفارق 11 مباراة عن ميلووكي باكس الثاني الذي سقط بدوره أمام مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 100-107.

وسجل زيون وليامسون 28 نقطة، ونجح في خمس رميات حرة من أصل ست في آخر ثلاث دقائق من لقاء تسيّد فريقه معظم فتراته، حتى إن الفارق بينه وضيفه وصل إلى 18 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يعود باكس من بعيد حتى قلص الفارق إلى 5 نقاط بثلاثية لداميان ليلارد قبل قرابة خمس دقائق على النهاية.

لكن خلافاً لما حصل الثلاثاء، حين خسر بيليكانز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، بعدما كان متقدماً بفارق 5 نقاط في الدقائق الثلاث الأخيرة، كان وليامسون على الموعد في الوقت الحاسم، لاسيما عن خط الرميات الحرة.

وبفوزه الخامس والأربعين الذي تحقق أيضاً بفضل سي دجاي ماكولوم (25 نقطة مع 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة)، ابتعد بيليكانز في المركز الخامس للمنطقة الغربية بفارق مباراة ونصف مباراة عن دالاس مافريكس السادس، ومباراتين عن فينيكس صنز السابع.

أما باكس الذي مني بهزيمته السابعة والعشرين رغم جهود اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (35 نقطة مع 14 متابعة) وليلارد (20 مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وماليك بيزلي (20)، فيتقدم بفارق مباراة ونصف مباراة على نيويورك نيكس الثالث، ومباراتين على كليفلاند كافالييرز الرابع، فيما يبتعد بفارق خمس مباريات عن ميامي هيت صاحب المركز السابع، أي الأول المؤهل إلى «بلاي إن».